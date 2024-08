Musica dal vivo, musei aperti ed anche eventi inclusivi per la Notte Bianca del 31 agosto a Lucca

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Anche Lucca avrà la sua notte bianca per il prossimo 31 ai agosto.

Per l’occasione sono previsti musei aperti, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, danza nelle piazze, musica dal vivo, eventi speciali con il clou della mezzanotte in piazzale Arrigoni, ma anche negozi e ristoranti aperti e dj set nei locali. È un menù ricchissimo e come sempre rivolto a un pubblico eterogeneo di tutte le età – dai più piccoli ai ragazzi, fino agli adulti e alle persone più mature – quello della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 31 agosto all’interno del centro storico.

L’evento, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara in collaborazione con il suo Centro commerciale Città di Lucca e il Comune, il patrocinio o il contributo di Prefettura, Regione, Provincia, Associazione Luccasenzabarriere e A. Bi. Lis. Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus e alcuni sponsor privati e con la compartecipazione della Camera di Commercio si accinge a tagliare il traguardo dell’edizione numero 11 della sua storia, nata nel 2012 e poi interrotta momentaneamente per due anni – nel 2020 e nel 2021 – per le ben note restrizioni anti Covid riguardanti tutti i grandi eventi popolari.

È tanta è la voglia di tornare anche quest’anno a far festa per una manifestazione che in pochi anni ha saputo diventare con i suoi 60-70 mila spettatori all’anno la seconda a Lucca per numero di partecipanti in una singola giornata, dietro soltanto alle giornate clou di Lucca Comics & Games. Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina (mercoledì) nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, alla presenza della direttrice di Confcommercio Sara Giovannini; del presidente del Centro commerciale Città di Lucca Matteo Pomini, degli assessori comunali Remo Santini e Mia Pisano; del presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini; di Antonio Ponso Pellegrini in rappresentanza di Enegan, di Tommaso Giusfredi per conto di Castagneto Carducci e della funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli, curatrice del programma.

Fra gli eventi di punta – tutti rigorosamente gratuiti – spicca come sempre il main event della mezzanotte, in programma quest’anno in piazzale Arrigoni e che vedrà la realizzazione del suggestivo spettacolo musicale In the air, esibizione tutta da vivere a cura di Paolo Zanarella e Silvia Zotto che vedrà il primo suonare sospeso nel vuoto e la seconda danzare – anche lei sospesa in aria – sulle sue note. Degno di nota anche il ritorno dei Moruga, street band dal ritmo travolgente che con i suoi intermezzi in giro per il centro storico trascinerà il pubblico.

Novità di quest’anno, due eventi di natura inclusiva realizzati in collaborazione con Luccasenzabarriere e A. Bi. Lis. e Ente nazionale sordi. Uno di questi rientra nell’elenco delle visite guidate e prevede una visita speciale alle sculture di Cartasia dedicata ai non vedenti. L’altro appuntamento è alle 21.15 in piazza San Giusto dove si svolgerà Un concerto inclusivo, spettacolo musicale che verrà realizzato con la presenza sul palco di due interpreti del linguaggio dei segni e al tempo stesso con due pedane sensoriali per le persone prive di udito. E poi il ritorno del comico lucchese Matteo Cesca, che sarà in giro per il centro storico assieme a un cameramen per dar vita a dei divertenti sketch live con il pubblico. Torna inoltre, dopo il grande successo del 2023, a partire dalle 21.15, E quindi uscimmo a riveder le stelle, osservazione astronomica degli astri del cielo con telescopi di ultima generazione posizionati sul terrazzo di Palazzo Sani.

Per il programma completo della serata è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it e le pagine social di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara e Comune di Lucca.

La brochure dell’evento