Partita l’edizione 2024 di Lucca Comics and Games: un sotterraneo intitolato ai creatori del primo gioco di ruolo

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – È partita il 30 ottobre la cinque giorni di eventi di Lucca Comics and Games, dove si trova davvero tutto quanto possibile per gli appassionati del fumetto e del gioco intelligente.

Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata da Lucca Crea, partecipata dal Comune di Lucca, è avvenuto al Teatro del Giglio alla presenza delle istituzioni locali e regionali. In prima fila il governatore Eugenio Giani, che ha colto l’occasione per annunciare la futura nascita di una fondazione per il fumetto per rendere strutturale un intero movimento, che è quello che si incarna poi nella cinque giorni dei Comics.

Una fondazione cui potrebbe partecipare anche il ministero della cultura, come ha annunciato con una lettera inviata agli organizzatori il ministro Alessandro Giuli.

Per l’occasione è stato svelato anche l’ultimo manifesto del sensei Yoshitaka Amano, dedicato alla opera incompiuta Turandot, dopo quelli dedicati a Tosca e Madama Butterfly: il Fantastico Finale.

E un altro importante annuncio ha dato lustro alla manifestazione: Lucca Comics and Games sarà infatti protagonista del Padiglione Italia della Expo di Osaka in Giappone dell’anno prossimo. È stato firmato proprio sul palco lucchese il protocollo di intesa fra il commissario e Lucca Crea. Ambassador per l’Italia sarà proprio il maestro giapponese Amano, cui dal 23 novembre sarà dedicata anche una mostra alla Fabbrica del Vapore a Milano, la prima grande mostra che Lucca organizza lontano dalla città.

Altro grande evento della mattina l’intitolazione di uno dei sotterranei dei baluardi delle mura, quello di San Paolino, a Gary Gigax e Dave Arneson, i creatori di Dungeons and Dragons di cui quest’anno ricorre il cinquantenario.

I cinque giorni della manifestazione saranno caratterizzati da grandi eventi, per appassionati di tutti i settori. Per un evento che ambisce a superare il record di 350mila visitatori.