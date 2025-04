Beach Soccer, profumo di Mondiale: Viareggio e Pisa protagoniste

Una vera colonia toscana, considerando anche i sei elementi in forza al Pisa, tra cui diversi ex Viareggio Beach Soccer come Casapieri, Bertacca, Fazzini, Barsotti e Pugliese. Il movimento dell’ex Granducato porta in Nazionale una dote di talento notevole quindi, a conferma del ruolo centrale che la città ricopre nello sviluppo del beach soccer italiano.

Dopo la fase di selezione, martedì prossimo il gruppo definitivo partirà per Funchal, in Portogallo, dove disputerà due amichevoli pasquali contro i padroni di casa il 20 e 21 aprile. Saranno i test decisivi in vista del debutto mondiale.

Intanto, il sorteggio della 13esima edizione della rassegna iridata – la prima nella storia a svolgersi sul suolo africano – ha assegnato all’Italia un girone di ferro. Gli Azzurri, vicecampioni del mondo in carica, affronteranno i campioni in carica del Brasile, l’Oman e El Salvador nel Gruppo D.

Il debutto è fissato per venerdì 2 maggio contro l’Oman (ore 17 italiane), seguito dalla supersfida con il Brasile domenica 4 (ore 21) e infine l’ultima gara contro El Salvador, martedì 6 maggio alle 17. Solo le prime due del girone accederanno alla fase a eliminazione diretta.

“Siamo consapevoli della difficoltà del gruppo – ha commentato Del Duca, di ritorno dal sorteggio svoltosi a Victoria – ma nessuna squadra è contenta di incontrare l’Italia. La chiave sarà arrivare pronti, con lo spirito giusto. Alle Seychelles si respira l’aria di un grande evento e vogliamo essere protagonisti”.

La storia dice che il Brasile è stato finora un ostacolo insormontabile per gli Azzurri, sconfitti in tutti gli 11 precedenti, compresa la finale dello scorso anno a Dubai. Più equilibrati invece i bilanci contro Oman ed El Salvador, anche se le ultime sfide non sono state favorevoli.

Con una base sempre più solida costruita anche grazie all’incessante lavoro dei club come il Viareggio, l’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sabbia dorata del beach soccer mondiale.

Cresce quindi l’attesa per la kermesse iridata.