La campionessa olimpica Jasmine Paolini celebrata dalla sua Bagni di Lucca

BAGNI DI LUCCA – Jasmine Paolini ritorna a casa per un giorno.

E tutta Bagni di Lucca, là dove ha iniziato i suoi primi passi nella carriera tennistica, è pronta a rendere omaggio alla ‘sua’ campionessa olimpica, con una mattinata tutta dedicata a lei al Circolo dei Forestieri.

L’evento, un celebration day della tennista vincitrice dell’oro nel doppio a Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, nell’anno che l’ha vista arrivare in finale a Roland Garros e a Wimbledon e vincere il Wta 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup, si terrà martedì 4 febbraio a partire dalle 12.

Ad organizzare l’evento di ringraziamento e celebrazione della sua figlia più illustre, che attualmente siede al quarto posto del ranking mondiale Wta, è stato il Comune di Bagni di Lucca assieme alla Regione Toscana, con il prezioso contributo delle aziende Eurovast e BigMat.

L’iniziativa si terrà nella sala rosa del Circolo dei Forestieri dove la campionessa di tennis sarà accolta dagli interventi del sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e del presidente della Regione, Eugenio Giani, che per l’occasione le assegnerà il Pegaso della Regione Toscana, il massimo riconoscimento dell’ente. Un omaggio, commemorativo della giornata, sarà consegnato anche dal Comune di Bagni di Lucca. Ad omaggiarla, oltre al primo cittadino, ci saranno l’assessora comunale agli eventi, Priscilla Valentino, e il consigliere delegato allo sport, Silvano Salotti.

Dopo gli interventi istituzionali lo spazio sarà tutto per la protagonista dell’evento, Jasmine Paolini, che sarà sollecitata dalle domande della giornalista Rai, Sara Meini, moderatrice dell’appuntamento. Spazio anche al pubblico, che portà rivolgere qualche domanda all’atleta sulla sua attività sportiva, sul legame con Bagni di Lucca e sugli obiettivi futuri.

Dopo le foto di rito tutti in piazza per svelare un riconoscimento pensato dall’amministrazione comunale per la campionessa, alla presenza delle istituzioni e dei ragazzi delle scuole cittadine.

Un evento da non perdere per gli appassionati di tennis e dello sport in generale, ma non solo. L’appuntamento è per il 4 febbraio dalle 12 al Circolo dei Forestieri, in piazza Jean Varraud a Bagni di Lucca.