LUCCA – Stefano Sottile a Lucca: il campione incontra i giovani atleti.

Stefano Sottile a Lucca ha incontrato i giovani atleti in occasione di Virtus in festa, evento organizzato da Atletica Virtus Lucca. Con Sottile la campionessa italiana di salto in alto Idea Pieroni.

Stefano Sottile grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi. Quarto classificato nel salto in alto con 2.34 record personale stessa misura del bronzo olimpico, Sottile non è salito sul podio olimpico per un errore in più nella misura di 2.31. Come ha ricordato lui stesso domenica scorsa da Fabio Fazio, ospite al tavolo di ‘Che tempo che fa’, sul Nove.

Sottile sorridente da Fazio ha raccontato l’incontro con il presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto non solo i medagliati olimpici, ma anche tutti i quarti classificati a Parigi, in rappresentanza di tutti gli azzurri che hanno partecipato alle Olimpiadi 2024. Raccontando: “E’ stato Gimbo Tamberi a dirmi di tentare il minimo olimpico per partecipare, ho seguito il suo consiglio e mi sono qualificato. Prossimi obiettivi? I mondiali nel 2025, e gli Europei nel 2026″.

E a Lucca grande partecipazione al campo scuola Moreno Martini dove, in occasione di Virtus in festa 2024, i due saltatori in alto Stefano Sottile e Idea Pieroni, campionessa italiana Assoluta, hanno incontrato i giovani atleti del settore giovanile della Virtus e le loro famiglie. Domande, curiosità e aneddoti legati allo sport, ai risultati e alla vita quotidiana per i due atleti che, con semplicità e simpatia, hanno catturato l’attenzione della numerosa platea.

Presenti il presidente Virtus Nando Caturegli, il vice presidente Sergio Martinelli e il direttore tecnico Matteo Martinelli, il sindaco di Lucca, Mario Pardini; l’assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti; il presidente di FIDAL Toscana, Alessandro Alberti e il delegato provinciale CONI, Stefano Pellacani.