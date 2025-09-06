Aggressione ai sanitari al Noa di Massa, rafforzati i protocolli

MASSA – Le aggressioni ai sanitari all’ospedale Noa di Massa sono stati al centro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Massa Carrara.

Il prefetto Guido Aprea ha presieduto la riunione estesa, per l’occasione, alla partecipazione dei rappresentanti dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest e ai presidenti degli ordini professionali di categoria.

Il prefetto ha ricordato l’attività svolta, evidenziando che l’incontro non costituisce l’anno zero, ponendosi in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti e, in particolare, con l’apertura del posto fisso di polizia all’interno dello Nuovo ospedale apuano di Massa, nonché, da ultimo, con la stipula, lo scorso 19 maggio, di un dedicato protocollo con la citata azienda sanitaria.

Nel corso della riunione, convocata per fare un punto sulla situazione provinciale, anche in considerazione dei recenti episodi di aggressione avvenuti all’ospedale Noa di Massa, sono state analizzate congiuntamente le principali tematiche connesse al tema in questione e sono state individuate alcune linee programmatiche da sviluppare per il futuro.

In particolare, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha confermato la volontà di potenziare gli strumenti di difesa passiva nelle strutture territoriali, ed è stata fatta maggiore chiarezza sulle procedure operative già in atto, per garantire un’attività più mirata ed una conseguente razionalizzazione degli interventi delle forze dell’ordine.

Infine, è stato stabilito che, in conformità con il richiamato rotocollo, nel corso di una prossima riunione coordinata dalla Ppefettura verrà elaborato un dedicato programma di eventi formativi, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda sanitaria, delle forze di polizia e con il coinvolgimento dei rappresentanti degli ordini professionali.