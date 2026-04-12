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Aggressione mortale in piazza a Massa: muore 47enne davanti agli occhi del figlio

Accerchiato dal branco è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa. inutili i soccorsi, indagano i carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

MASSA – Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il centro di Massa, trasformando piazza Felice Palma nel teatro di una tragedia che ha lasciato senza fiato l’intera città. Intorno all’1,30 di notte, un uomo di 47 anni è morto in seguito a un’aggressione brutale che sarebbe avvenuta sotto gli occhi del figlio di appena 11 anni. Secondo le prime e frammentarie ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo composto da 4 o 5 persone, ancora non identificate, che lo avrebbero colpito facendolo cadere violentemente a terra.

L’impatto della testa sull’asfalto è stato fatale: l’uomo è andato immediatamente in arresto cardiaco. I soccorsi, scattati in pochi minuti con l’invio dell’automedica di Massa, hanno trovato una situazione disperata. I sanitari hanno tentato a lungo di strappare la vittima alla morte con manovre rianimatorie protratte per decine di minuti, ma alla fine si sono dovuti arrendere, constatando il decesso dell’uomo sul posto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente transennato la piazza e avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze di chi si trovava nei paraggi a quell’ora e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, fondamentali per dare un volto e un nome ai componenti del branco che si è dileguato dopo il pestaggio.

© Riproduzione riservata

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