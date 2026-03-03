12.1 C
Firenze
martedì 3 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Carrara, statua di Che Guevara imbrattata sulla scalinata del Baluardo

Scritte con vernice spray contro il governo cubano sull’opera inaugurata nel 2024. Condanna della sindaca e verifiche in corso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
statua che Guevara Carrara
foto di FB di Serena Arrighi Sindaca
1 ' di lettura

CARRARA – È stata vandalizzata la statua di Che Guevara a Carrara, collocata sulla scalinata del Baluardo. Nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno imbrattato il monumento con vernice spray rossa e nera, lasciando frasi di protesta contro il governo cubano.

Sull’opera sono comparse scritte come asesino e patria y vida, slogan divenuto negli ultimi anni simbolo del dissenso nei confronti del regime dell’isola caraibica. La scultura, alta 2,15 metri, è realizzata in marmo bianco locale con un ritratto metallico nella parte superiore. Era stata inaugurata il 31 gennaio 2024 ed è considerata la prima statua in Italia dedicata a Ernesto Che Guevara.

A intervenire è stata la sindaca Serena Arrighi, che ha espresso una ferma condanna dell’episodio. “Un gesto che deve essere condannato e stigmatizzato con forza”, ha dichiarato, sottolineando come il monumento faccia parte del patrimonio cittadino e rappresenti per molti un simbolo di libertà e giustizia sociale.

L’installazione aveva già suscitato un acceso confronto politico al momento della sua  inaugurazione. Alcuni esponenti del centrodestra avevano criticato la scelta dell’amministrazione, ritenendola divisiva. Nonostante le polemiche, l’opera è rimasta un elemento riconoscibile dello spazio urbano carrarese.

Il Comune ha annunciato l’avvio delle operazioni di pulizia e la verifica delle immagini di videosorveglianza per individuare i responsabili del gesto. L’area del Baluardo è stata oggetto di sopralluogo nelle ore successive alla scoperta del danneggiamento.

Negli ultimi mesi Cuba sta affrontando una fase di forte difficoltà economica ed energetica, tra blackout e carenze di carburante. Al momento, tuttavia, non risultano elementi che colleghino direttamente il contesto internazionale all’episodio avvenuto in città.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
13.2 °
11.8 °
87 %
1.5kmh
40 %
Mar
14 °
Mer
15 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1449)ultimora (1307)sport (67)Eurofocus (46)demografica (29)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati