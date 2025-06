Cercatore di funghi disperso nei boschi di Zeri: task force per rintracciarlo

Getting your Trinity Audio player ready...

ZERI – La stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso alpino e speleologico toscano è impegnata dal pomeriggio oggi (3 giugno) in una ricerca per un cercatore di funghi disperso in zona Bosco di Rossano nel comune di Zeri.

Le operazioni, che vedono la partecipazione di Soccorso Alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, carabinieri, proseguono con l’attivazione del Coa (Comando operazioni aerospaziali) dell’aeronautica militare per le ricerche tramite termocamera.