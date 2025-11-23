‘L’amore non uccide’: la Carrarese in campo contro la violenza sulle donne

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Nel pre-gara di Carrarese – Reggiana, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di serie Bkt 2024/2025, si è parlato anche di violenza contro le donne.

I giocatori hanno indossato, infatti, una maglia con la scritta L’amore non uccide.

A prendere parola, per gli onori di casa, Serena Arrighi, la sindaca di Carrara: “Ancora una volta la Carrarese ci consente lo spunto di riflessione su una tematica contro la violenza sulle donne, che rappresenta un triste ritornello della cronaca nera nazionale. Queste sono occasioni propizie a sensibilizzare, semmai ce ne fosse bisogno, tutti gli attori coinvolti, senza nessuno escluso, dalle istituzioni alle stesse vittime delle violenze e soprusi. Questo club è sempre in prima fila per le tematiche sociali, lo stesso video promo dell’iniziativa odierna ha forte impatto emozionale e spiega il legame forte con le radici e le tradizioni cittadine rappresentato dal Teatro Animosi”.

È seguito l’intervento della questora di Massa-Carrara, Bianca Venezia: “Orgogliosa di essere stata invitata per un’occasione tanto importante e ricca di significato per la nostra società in cui la violenza di genere registra episodi e casistiche troppo diffuse. In virtù del mio ruolo, ritengo che non si possa che trovare la via dell’agire collettivamente ed in maniera integrata, con tutte le componenti che si muovono non solo nella via della repressione ma anche e soprattutto della prevenzione”.

È stata poi la volta dell’assessora allo sport del Comune di Carrara, Lara Benfatto: “La Carrarese ha un’importanza che supera la dimensione sportiva, è collettore sociale che può rappresentare un motivo in più per esprimere il coraggio di esternare il massimo dissenso verso tutto ciò che rappresenta la volgarità, come la violenza contro le donne”.

Presente anche una rappresentanza del centro antiviolenza Donna chiama Donna, da sempre punto di riferimento sul territorio per l’assistenza e supporto per rispondere alle esigenze di ascolto e sostegno rivolto a donne che, nelle loro relazioni interpersonali, nelle relazioni di coppia vivono vicende di estrema criticità”.