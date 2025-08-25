Offese e minacce a due dottoresse dell’ospedale Apuane: si mobilita l’Asl

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Rimozione del post pubblicato su Facebook, denuncia all’autorità giudiziaria e segnalazione ai Nas.

Queste le azioni attuate in questi giorni nei confronti di una persona che, da un profilo “non nominativo”, aveva scritto pesanti minacce di violenza e addirittura di morte nei confronti di due dottoresse del pronto soccorso dell’ospedale Apuane.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest si è subito mossa, con il direttore della struttura Marco Leorin che, dopo la pubblicazione del post, ha informato e coinvolto direzione aziendale, direzione di presidio e ufficio legale. La Direzione aziendale e ospedaliera hanno fatto immediatamente pervenire la propria solidarietà e vicinanza alle due professioniste, ovviamente molto colpite dalla violenza del messaggio.

A seguito della segnalazione dell’azienda direttamente a Facebook il gestore ha rimosso il post, comunicando all’utente la violazione degli standard della community.

L’Ufficio legale ha inoltre provveduto a inviare comunicazione ai Carabinieri Nas ed è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.

Il direttore del Pronto soccorso Marco Leorin evidenzia l’importanza di far sentire tutelate e protette le due colleghe, a cui è arrivata una lettera di solidarietà anche da parte dell’Ordine dei medici di Massa Carrara, in un momento in cui – nonostante le misure di sicurezza e di prevenzione messe in campo dall’Asl – le offese, le minacce e le aggressioni ai medici di Pronto soccorso rappresentano un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante.