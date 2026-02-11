11.2 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Opera in Italia ma i profitti volano all’estero: chirurgo estetico nel mirino della Guardia di Finanza

Ricavi mai dichiarati per circa mezzo milione di euro per un professionista massese. Li versava su conti intestati ai genitori

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Sala Stampa Gdf)
1 ' di lettura

MASSA – Il bisturi della Guardia di Finanza di Massa Carrara ha reciso una fitta rete di evasione fiscale internazionale che vedeva come protagonista un noto medico chirurgo estetico della zona.

L’operazione, conclusa proprio in queste ore, ha portato alla luce un tesoretto nascosto all’estero e ricavi mai dichiarati per oltre mezzo milione di euro. Per il professionista, già finito in manette nei mesi scorsi nell’ambito di un’inchiesta della procura di Massa, si profila ora una mazzata fiscale pesantissima: le Fiamme Gialle gli contestano un’evasione Irpef superiore ai 200mila euro, a cui si aggiungono oltre 27mila euro di Iva non versata.

L’indagine è stata un vero e proprio lavoro di precisione forense. Tutto è partito dall’analisi dei telefoni cellulari sequestrati al chirurgo, dai quali i finanzieri hanno estratto una lista di oltre 350 clienti. Incrociando i dati e ascoltando i pazienti, è emerso un collaudato sistema di pagamenti in nero che venivano poi dirottati su due conti correnti esteri. Questi rapporti bancari, formalmente intestati ai genitori del medico per sviare i sospetti, fungevano da veri e propri conti d’appoggio per occultare i guadagni fuori dai confini nazionali.

Per scardinare il muro di segretezza, le Fiamme Gialle di Massa Carrara hanno attivato i canali di assistenza amministrativa internazionale, ottenendo dalle autorità fiscali straniere tutta la documentazione bancaria necessaria.

Le carte hanno confermato il sospetto: il chirurgo operava in Italia, ma i profitti delle sue prestazioni volavano all’estero, lontano dal fisco.

Un’attività ‘chirurgica’, come l’ha definita il comando provinciale, volta a ripristinare l’equità fiscale e a sanzionare chi, approfittando di settori ad alta redditività, distorce la concorrenza e sottrae risorse preziose alla collettività.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.2 ° C
11.8 °
9.3 °
88 %
3.6kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1436)ultimora (1268)sport (72)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati