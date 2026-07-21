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Operaio resta con la gamba schiacciata: incidente sul lavoro in una cava di marmo

Un cavatore di 49 anni è stato trasportato in elisoccorso da Colonnata all'ospedale delle Apuane di Massa in codice rosso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

CARRARA – Nuovo incidente sul lavoro nel bacino marmifero apuano. Nella mattinata di oggi (21 luglio) un cavatore di 49 anni è rimasto ferito mentre si trovava all’interno di un bacino estrattivo sopra Carrara, riportando un serio trauma da schiacciamento a un arto inferiore.

L’allarme al 118 è scattato intorno alle 7 del mattino all’interno della cava 173 denominata Gioia Piastrone, situata nella frazione di Colonnata. Secondo le prime informazioni, l’operaio si trovava sul piazzale del monte quando, per cause in corso di accertamento da parte degli organi competenti, è rimasto colpito o incastrato riportando lesioni a una gamba. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto: sul posto la centrale operativa ha inviato le ambulanze e fatto alzare in volo l’elisoccorso Pegaso 3 da Massa per garantire una tempestiva assistenza in una zona impervia.

Sul luogo dell’infortunio sono arrivati anche gli agenti della polizia per avviare gli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dell’accaduto e la regolarità delle procedure di sicurezza adottate. Dopo aver ricevuto le prime cure di stabilizzazione sul posto da parte del personale sanitario, il 49enne è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Apuane di Massa per le necessarie terapie e gli esami radiologici.

Per l’uomo, rimasto sempre cosciente, si parla di probabile frattura. Secondo una prima ricostruzione, insieme ad alcuni colleghi stava sistemando un blocco da riquadrare. Presenti sul posto per la ricostruzione dell’episodio anche gli operatori della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno effettuato i rilievi del caso

© Riproduzione riservata

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