14.9 C
Firenze
venerdì 13 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trovato morto con ferite da coltello sul balcone di casa: è giallo

La vittima è un uomo di 55 anni: indagano i carabinieri, non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

LICCIANA NARDI – Giallo nel cuore della Lunigiana, dove la serata di ieri (12 febbraio)  è stata sconvolta dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 55 anni. Il cadavere è stato rinvenuto sul balcone di un’abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, in una scena che ha immediatamente fatto scattare l’allarme rosso. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia locale, che hanno transennato l’area per consentire i primi rilievi.

Secondo quanto emerso dalle prime e frammentarie informazioni, sul corpo dell’uomo sarebbero state riscontrate una o più ferite provocate da un’arma da taglio, con ogni probabilità un coltello. Un dettaglio, questo, che apre scenari inquietanti e su cui gli investigatori, al momento, mantengono il più stretto riserbo. La richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112 è arrivata da un familiare della vittima, che si sarebbe trovato davanti alla tragica scoperta.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: la centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica di Aulla e un’ambulanza della Croce Azzurra di Comano, ma per il 55enne non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri stanno lavorando per capire se si sia trattato di un drammatico gesto autonomo o se, invece, dietro la morte dell’uomo possa esserci la mano di un’altra persona.

I familiari vengono sentiti in queste ore per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e capire se vi fossero tensioni o elementi che possano indirizzare le indagini. Il magistrato potrebbe disporre già domani l’esame autoptico per fare luce sulla natura dei fendenti e sulla dinamica della  morte violenta.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
15.5 °
13.7 °
62 %
0.9kmh
40 %
Ven
15 °
Sab
11 °
Dom
15 °
Lun
13 °
Mar
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1463)ultimora (1287)sport (70)Eurofocus (57)demografica (49)carabinieri (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati