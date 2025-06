CARRARA – Sabato 7 e domenica 8 giugno torna Carrara Studi Aperti, l’appuntamento annuale che trasforma la città in un laboratorio diffuso di creatività, cultura e partecipazione. Promosso da Aps Oltre con il Comune di Carrara e Carrara Città Creativa Unesco, l’evento celebra l’arte come strumento di dialogo e resistenza culturale.

Oltre 40 studi d’artista apriranno le loro porte al pubblico dalle 17 alle 22, offrendo mostre, dimostrazioni, incontri e percorsi guidati nei luoghi più autentici del tessuto urbano. Gli atelier diventeranno spazi vivi di confronto, dove conoscere artisti, assistere a performance e scoprire il legame tra arte e territorio. Anche le vetrine dei negozi del centro si trasformeranno in micro-gallerie, rendendo l’arte accessibile e parte integrante della quotidianità.

Tra gli i vari eventi, sabato sera in Piazza delle Erbe: alle 21,30 Festa degli studi in piazza; alle 22 performance, libri e il live dei Peggy Sù & the Sexual Chocolate, tra rockabilly e punk.

Un gesto simbolico unirà tutti gli artisti aderenti alla serata: un drappo bianco esposto all’esterno, segno visibile di impegno collettivo per diritti, uguaglianza e speranza. Carrara, per due giorni, sarà il palcoscenico di un’arte che si racconta, si espone e si schiera.

“L’Associazione di promozione sociale Oltre sente, oggi più che mai, l’urgenza e la necessità di continuare il suo instancabile lavoro di valorizzazione del territorio. Lo fa attraverso la cultura, l’arte, l’artigianato, ma soprattutto attraverso la conoscenza profonda della sensibilità e del sapere degli artisti che scelgono, ogni giorno, di vivere e creare a Carrara. Carrara è una città ricca di tradizioni, attraversata da una costante ricerca e da mutamenti culturali continui, senza mai perdere quell’identità forte e autentica che la rende unica. Carrara Studi Aperti nasce proprio da questo desiderio: far emergere le energie di chi la vive quotidianamente. Gli artisti aprono i loro spazi creativi al pubblico, trasformando luoghi intimi e laboratori in porte aperte sul loro immaginario. Chi varca quelle soglie entra in un mondo fatto di gesti, materia, pensiero e trasformazione. È un invito a entrare nell’anima di una città che, a volte, è madre accogliente, a volte sorella complice, ma – più spesso – è una donna affascinante e misteriosa, impossibile da dimenticare una volta che ti ha conquistato. Carrara ti resta dentro, e ti chiama sempre a tornare. Oggi siamo qui per celebrare l’arte, la bellezza e la ricchezza di questa città, ma anche per ribadire quanto sia necessario un forte supporto – morale ed economico – a un evento che da oltre dieci anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità artistica e cittadina. Carrara Studi Aperti è diventata la festa condivisa di un intero territorio. Un momento in cui la città si mostra nella sua veste migliore, e restituisce alla collettività tutta la bellezza che custodisce ogni giorno, spesso in silenzio. L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Carrara, di Carrara Città Creativa Unesco e della Regione Toscana, che ringraziamo profondamente per la fiducia e il supporto continuo. Un ringraziamento altrettanto sentito va ai nostri sostenitori privati, che hanno creduto fin dall’inizio nella forza di questo progetto, rendendone possibile la realizzazione”, dichiara Juan Carlos Allende, presidente dell’Asp Oltre.

“Torna Carrara studi aperti, una delle manifestazioni più iconiche dell’estate carrarina nonché una delle più importanti azioni di Carrara città creativa Unesco. Poterci raccontare come città degli artisti attraverso il lavoro e la creatività che si sviluppano nei numerosi laboratori d’arte e artigianato diffusi sul territorio è senza dubbio una mission ambiziosa che la città creativa deve raccogliere e veicolare come volano di sviluppo turistico e culturale, ma anche di crescita e valorizzazione dei nostri artisti. Ringraziamo l’associazione Oltre per lo sforzo che anche quest’anno ha profuso in tale direzione e invitiamo tutti gli amanti della creatività e dei percorsi esperienziali attraverso l’arte a venire a visitare i nostri meravigliosi laboratori e a conoscere i nostri artisti”, dichiara invece l’assessore alla cultura Gea Dazzi.