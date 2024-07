A Massa sta per nascere un nuovo polo scolastico immerso nel verde

Getting your Trinity Audio player ready...

Cinque nuovi edifici, prevalentemente ad uso didattico, e un parco urbano. Pronto a nascere a Massa un nuovo polo scolastico immerso nel verde.

Partono nei prossimi giorni i lavori di demolizione dell’Istituto Barsanti: per illustrarne le modalità e il cronoprogramma il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato un incontro pubblico che si terrà giovedì, 18 luglio, alle 21 nel piazzale dell’istituto Barsanti.

L’intervento rientra tra quelli per i quali la Provincia ha ottenuto finanziamento all’interno del Pnrr, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza: la somma inizialmente a disposizione all’interno della Misura 2 del PNRR era di 10 milioni 892 mila 400 euro, incrementata poi a 12 milioni 52 mila 400 euro. A seguito del ribasso legato alla gara d’appalto l’importo dei lavori compreso i costi per la sicurezza e l’iva ammonta a 9,3 milioni di euro circa a cui si aggiungono le varie spese tecniche (tra le altre la progettazione definitiva e la verifica) per 1 milione 169 mila euro circa, e con un’economia di gara di circa 1 milione 582 mila euro. La durata dei lavori è fissata in 730 giorni.

Quella nuova sarà una struttura immersa nel verde su un’area che per quasi due parti su tre sarà destinata a parco urbano. L’intervento previsto sul sistema di edifici attuali consiste nella demolizione integrale di tutte le strutture esistenti, aule e laboratori, fino a liberare l’intero lotto per una superficie complessiva di 10600 metri quadi. In sostituzione saranno realizzati cinque edifici. Quattro saranno a finalità didattiche, ciascuno composto da tre aule al primo livello e tre laboratori al piano terra. Il quinto è lo spazio amministrativo e gestionale, più grande e diverso dagli altri: prevede uffici, alcuni laboratori, la biblioteca e l’auditorium da 200 posti.

Il sistema di edifici occupa molto meno superficie del lotto, che per quasi due terzi sarà impegnato da un parco urbano di circa 7mila metri quadri, con oltre 150 tra essenze arboree e piante tappezzanti, chiare nel fogliame e nel tronco, tali da creare un ambiente naturale luminoso e semplice.

Le tecnologie di realizzazione previste saranno particolarmente attente alla sostenibilità ambientale, con l’uso di materiali eco-efficienti, produzione di energia in fotovoltaico sulle coperture, senza dispersione di risorse nell’ambiente, e il recupero della risorsa acqua meteorica.

All’incontro pubblico interverranno il sindaco di Massa, Francesco Persiani, la dirigente scolastica Addolorata Langella, il direttore dei lavori e la ditta aggiudicataria.

Sono invitati a partecipare i residenti e gli utenti di via delle Carre, via Poggioletto e zone limitrofe.