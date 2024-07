Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Aggressione consigliere Lega a Massa, Pd: “Dissenso e condanna”.

Aggressione consigliere Lega e Massa, il Pd prende posizione dopo l’accusa di Filippo Frugoli, consigliere comunale Lega Salvini, maggioranza, a Massa, a Stefano Alberti, consigliere Pd: “Mi ha preso per il collo”. Pubblicando via social Frugoli foto e referto pronto soccorso.

Intervengono con ferma condanna il Pd Toscana, segretario regionale Emiliano Fossi, e il Pd Massa Carrara, segretaria Elisabetta Sordi.

Il sindaco Francesco Persiani, centrodestra: “La violenza non deve aver posto nella nostra società. Durante il Consiglio Comunale, un membro della maggioranza ha subito un’ aggressione fisica inaccettabile. Questo atto di violenza è intollerabile, specialmente in un luogo dove dovrebbero prevalere il dialogo e il rispetto reciproco. Condanno fermamente ogni forma di violenza, indipendentemente da chi la compia o dalle sue motivazioni. La nostra società deve basarsi su principi di civiltà e rispetto, e dobbiamo lavorare tutti insieme per difenderli con forza. Ringrazio tutti coloro che hanno espresso solidarietà al nostro consigliere aggredito. Mi auguro che potremo continuare a lavorare con determinazione per il bene della nostra città, promuovendo un ambiente di rispetto e collaborazione. La dialettica politica può anche ammettere toni aspri che fanno parte del dna della nostra democrazia, mentre ritengo che la violenza fisica non sia mai giustificabile.

Pd Toscana: “Il Partito Democratico della Toscana esprime profondo dissenso e condanna per quanto accaduto durante il consiglio comunale di Massa. La nostra comunità democratica respinge da sempre ogni forma di violenza, sia essa fisica o verbale, motivo per il quale non possiamo accettare il comportamento del nostro consigliere comunale Stefano Alberti. Siamo fermi sostenitori e promotori della convivenza civile e democratica, del dibattito sano e costruttivo che scade mai nella violenza o in forme di intolleranza, in qualsiasi luogo ma soprattutto nelle sedi istituzionali che devono essere da esempio per la cittadinanza. Confidando che la nostra posizione rifletta quella del partito locale, ci aspettiamo che vengano promossi tutti gli approfondimenti e le iniziative in conformità con il codice etico del Partito Democratico”.

Pd Massa-Carrara: “A nome del Partito Democratico di Massa-Carrara esprimiamo profondo dissenso e condanna per quanto accaduto durante il consiglio comunale di Massa del 22 luglio 2024.

Prendiamo atto delle scuse che il consigliere Stefano Alberti ha rivolto al consigliere comunale Filippo Frugoli e ci uniamo alle stesse.

Come comunità democratica non possiamo tollerare nessuna forma di violenza sia fisica che verbale, soprattutto nei luoghi dove la democrazia dovrebbe essere la massima espressione della libertà delle proprie opinioni.

Riteniamo necessario quindi ribadire che tutti i rappresentanti istituzionali devono essere esempio di convivenza democratica e civile.

In tal senso chiediamo con fermezza di tutelare le istituzioni, primo fra tutti il Consiglio Comunale, da ogni eccesso verbale e da ogni comportamento lesivo della dignità e della trasparenza”.