Con Roberto Valettini il centrodestra conquista di un soffio la presidenza della Provincia di Massa Carrara

Meno di 2mila voti ponderati di differenza per il sindaco di Aulla che sfidava il primo cittadino di Fivizzano, Gianluigi Giannetti

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Roberto Valettini, nuovo president4e della Provincia di Massa Carrara (foto Provincia)
2 ' di lettura
MASSA CARRARA – È Roberto Valettini il nuovo presidente della Provincia di Massa-Carrara.

Il sindaco di Aulla, di centrodestra, si è aggiudicato la tornata elettorale di ieri (20 dicembre) 2025 con 49708 voti ponderati (50,94%). A Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano sono andati 47872 voti ponderati pari al 49,06% del totale. Due le schede bianche.

Altissima la percentuale dei votanti: su 245 aventi diritto si sono presentati al seggio 239 “grandi elettori” per una percentuale del 97,55% (la più alta da quando, 2014, per le Province si vota con un sistema indiretto).

La procedura elettorale per l’elezione sia del presidente che del consiglio provinciale prevede che a votare siano i sindaci e i consiglieri comunali del territorio. A presidente possono candidarsi solo i sindaci, mente a consiglieri lo possono fare sia i sindaci che i singoli componenti dei consigli comunali. Gli elettori sono suddivisi in fasce, per la nostra provincia sono cinque, sulla base della popolazione e dei propri eletti nei singoli comuni: ad ogni fascia viene attribuita una scheda di colore diverso che determina il peso dei singoli voti.

Fascia A (comuni fino a 3000 abitanti) scheda azzurra (Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri) indice ponderazione 154
Fascia B (comuni da 3001 fino a 5000 abitanti) scheda arancione (Fosdinovo, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana) indice ponderazione 376
Fascia C (comuni da 5001 fino a 10000 abitanti) scheda grigia (Fivizzano, Pontremoli) indice ponderazione 571
Fascia D (comuni da 10001 fino a 30000 abitanti) scheda rossa (Aulla, Montignoso) indice ponderazione  644
Fascia E (comuni da 30001 fino a 100000 abitanti) scheda verde (Carrara, Massa) indice ponderazione 603

Sono stati 6 gli elettori che non si sono presentati al seggio: 5 nella fascia A (scheda azzurra) e 1 nella fascia E (scheda verde).

In valori assoluti a Valettini sono andati 110 voti (28 azzurre, 19 arancioni, 11 grigie, 15 rosse e 37 verdi); a Giannetti 127 voti (55 azzurre, 19 arancioni, 15 grigie, 19 rosse e 19 verdi).

Nel complesso quindi determinante per l’elezione del sindaco di Aulla è stato il voto della fascia verde (comuni di Massa e Carrara).

I due candidati si sono divisi equamente (50% ciascuno) i voti validi della fascia arancione (Fosdinovo, Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana). A Giannetti sono andati la maggioranza di voti ponderati nelle seguenti fasce: azzurra 66,27% contro  il 37,73% di Valettini (8 comuni lunigianesi: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana e Zeri), grigia: 57,69% contro il 49,31% di Valettini (2 comuni lunigianesi: Fivizzano e Pontremoli), rossa: 55,88% contro il 44,12% di Valettini (1 comune di costa, Montignoso, e 1 comune della Lunigiana, Aulla). A Valettini è andata, infine, la maggioranza di voti della fascia verde 2 (comuni di costa, Carrara e Massa): 66,07% contro il 33,93% di Giannetti.

Il mandato del presidente ha, per legge, la durata di 4 anni (compatibilmente con la durata del proprio incarico di sindaco: decadendo da questa carica, infatti si decade anche da quella di presidente).

Il consiglio provinciale, invece, resta in carica per due anni: quello attuale, eletto nel 2024, va quindi in scadenza il 17 marzo 2026.

© Riproduzione riservata

