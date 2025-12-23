Ok al bilancio del Comune di Carrara: un quarto delle entrate arriva dal marmo

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Il consiglio comunale di Carrara ha approvato ieri sera (22 dicemnre) il bilancio di previsione 2026-2028. Per il secondo anno consecutivo il bilancio di previsione è stato approvato in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre e quindi non ci sarà nel 2026 nessun esercizio provvisorio per il Comune.

Complessivamente le entrate previste per il 2026 sono stimate in poco meno di 110 milioni di euro, di cui circa 26 milioni derivanti dal marmo. Circa un terzo delle risorse del bilancio di previsione sono infine destinate al sociale ed all’istruzione senza alcun innalzamento delle relative tariffe e con importanti agevolazioni come, per esempio, i 500mila euro previsti per coprire agevolazioni Tari.

“Serietà, impegno e tanto lavoro. Se da un lato questo bilancio va in continuità con quelli degli anni precedenti per l’impegno verso sociale e istruzione, dall’altro il documento che è stato approvato ieri sera segna un punto di svolta del quale siamo davvero orgogliosi – dice la sindaca Serena Arrighi -. Per la prima volta dopo 11 anni il Comune di Carrara ha un bilancio in attivo e questo grazie a quanto abbiamo fatto nel 2025 come amministrazione e maggioranza, con il fondamentale supporto degli uffici. È grazie a tutti loro che in pochi mesi abbiamo chiuso vicende che si trascinavano da anni come il contenzioso sulla strada dei Marmi e la conseguente chiusura della liquidazione della Progetto Carrara. Non dimentichiamoci poi altre operazioni importanti come la scissione di RetiAmbiente Carrara o ancora la realizzazione del primo progetto dell’articolo 21, vale a dire la nuova curva Nord dello Stadio dei Marmi. Numeri positivi, infine, vengono anche dal settore lapideo dove si registrano entrate in aumento nonostante la contrazione della produzione. Tutto ciò è frutto del grande lavoro che è stato fatto in questi anni lavorando con serietà e rigore, introducendo regole certe e strumenti chiari che hanno portato e porteranno sempre di più ricadute positive tanto per l’intero settore quanto per tutta la nostra comunità”.

“Anche quest’anno abbiamo approvato il bilancio entro l’esercizio 2025 evitando così l’esercizio provvisorio. Si tratta di un risultato importante per il quale voglio anzitutto ringraziare il dirigente dell’Ufficio servizi finanziari Massimiliano Germiniasi e con lui tutto il personale a cominciare da Stefano Pennacchi, Sabina Bruschi, Debora Recanello e Lucia Barontini – dice l’assessore al bilancio Mario Lattanzi -. Questo bilancio, come del resto quello degli anni precedenti, continua nella politica di rigoroso risanamento dei conti comunali senza tuttavia lasciare indietro nessuno: circa un terzo delle risorse sono destinate al sociale ed all’istruzione e continuiamo a garantire tutti i servizi essenziali offerti dal Comune, dalle mense al trasporto scolastico, senza alcun innalzamento delle relative tariffe. Non solo garantiamo i servizi, ma come detto tendiamo la mano in modo consistente alle fasce più deboli della popolazione con agevolazioni come quelle sulla Tari per un importo complessivo a carico del nostro bilancio di 500mila euro. Il 2025 è stato però soprattutto un anno di grande impegno da parte dell’amministrazione e della maggioranza nel quale sono stati raggiunti alcuni obiettivi fondamentali non solo per lo stato di salute del nostro bilancio ma, più in generale, per gli equilibri generali del nostro Comune. Quest’anno per la prima volta dopo 11 anni il bilancio comunale non parte con il segno meno dovuto al disavanzo strutturale da riaccertamento dei residui che aveva fatto emergere per il nostro Comune un disavanzo di ben 15 milioni e 300mila da ripianare in quote costanti nel termine massimo di 30 anni. Ebbene, nell’anno 2025 il nostro Comune e questa maggioranza hanno annullato con ben 19 anni di anticipo il disavanzo, con conseguente eliminazione dei vincoli all’utilizzo di determinate tipologie di fondi che la situazione di disavanzo comportava”.

L’assessore Lattanzi entra poi nel dettaglio dei numeri. “Le entrate complessive previste per il 2026 saranno di poco meno di 110 milioni di euro, di cui 88 in parte corrente – spiega Lattanzi -. Per quanto riguarda il lapideo quest’anno le previsioni di entrata ammontano a complessivi 26,2 milioni di euro riattestandosi quindi sui livelli del 2024. Sul lato delle uscite le spese correnti si attesteranno a circa 80 milioni. Tra queste, per esempio, le spese per le mense ed il trasporto scolastico, a fronte del fatto che siano rimaste invariate le tariffe per questi servizi anche per il 2025, ammontano a circa 3,2 milioni di euro, mentre poco meno di 2 milioni sono le spese per le iniziative culturali, per musei, biblioteche ed eventi con un aumento di circa 600mila rispetto alle previsioni dell’anno 2025. La spesa per il settore sociale ammonta a circa 8,6 milioni con un aumento di circa 600mila rispetto all’esercizio precedente all’interno della quale ricordo come circa 1,4 milioni siano la spesa sostenuta dall’ente per fornire il sostegno scolastico agli alunni con disabilità, un servizio per il quale il nostro Comune è ”.