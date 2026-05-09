Cade da una scala mentre lavora in cava: in elisoccorso a Pisa operaio di 50 anni

CARRARA – Grave incidente sul lavoro questa mattina (9 maggio) nel bacino marmifero di Miseglia. L’allarme è scattato intorno alle 8,45 alla Cava 78 ‘Tagliata’, dove un cavatore di 50 anni è precipitato da una scala mentre era impegnato nelle attività estrattive.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza infermieristica dedicate alle cave. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo che, nonostante il violento impatto e un preoccupante trauma cranico, è rimasto sempre cosciente. Data la dinamica dell’incidente e la necessità di accertamenti urgenti in una struttura specializzata, i sanitari hanno organizzato un rendez-vous con l’elisoccorso Pegaso 1.

Il velivolo ha preso in carico il cinquantenne e lo ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa. Oltre ai mezzi di soccorso, presso la Cava 78 sono intervenuti gli ispettori del dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Asl per i rilievi di rito e per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul luogo del sinistro.

In corso di accertamento l’esatta altezza della caduta e le cause che hanno portato il lavoratore a perdere l’equilibrio.