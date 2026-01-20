Australian Open: Musetti al secondo turno. Sarà derby tricolore con Sonego

Il destino ha un tempismo beffardo. Dieci giorni fa alzavano insieme un trofeo nel cielo di Hong Kong, uniti e sorridenti. Tra poche ore, invece, dovranno darsi battaglia. Lorenzo Musetti approda al secondo turno degli Australian Open, ma il tabellone gli riserva subito un incrocio ad alta tensione emotiva.

Dall’altra parte della rete ci sarà Lorenzo Sonego. Il talento di Carrara si prepara dunque a un derby tutto azzurro contro il suo compagno di doppio.

L’esordio del toscano non è stato una passeggiata. Musetti ha superato il turno grazie al ritiro del belga Collignon, al termine di un match che si stava rivelando più complicato e spigoloso del previsto. Musica diversa per Sonego. Il torinese ha liquidato la pratica Taberner senza alcun affanno, confermando il suo feeling con il cemento di Melbourne, dove nel 2025 aveva raggiunto i quarti di finale.

Ora la sfida si sposta sul piano mentale. La Toscana sfida il Piemonte, ma soprattutto l’amico sfida l’amico. In palio c’è il terzo turno del primo Slam stagionale.