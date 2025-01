Brusco stop per la Carrarese: ai Marmi lo Spezia cala il poker

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrrarese – Spezia 0-4CARRARESE (3-5-2)

: Bleve (22’ Chiorra), Illanes, Oliana, Imperiale (C), Zanon, Zuelli (46’ Giovane), Schiavi, Cherubini, Cicconi (53’ Belloni), Finotto (46’ Cerri), Shpendi (60’ Palmieri). A disposizione: Chiorra, Mazzi, Palmieri, Bouah, Giovane, Coppolaro, Falco, Maressa, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro

SPEZIA (3-5-1-1): Chichizola, Mateju, Hristov, Vignali, Reca (73’ Aurelio), Degli Innocenti (63’ Candelari), Nagy (31’ Bandinelli), S. Esposito, Elia, Kouda (63’ Falcinelli), F. Esposito (46’ Colak). A disposizione: Mascardi, Leonardo, Ferrer, Falcinelli, Colak, Bandinelli, Aurelio, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. Allenatore: D’Angelo

ARBITRO: Sozza (Tegoni – Lombardo)

RETI: 20′ e 49’pt Esposito F., 50′ Kouda, 58′ Elisa

NOTE: Ammoniti Kouda, Shpendi, Esposito F., Oliana, Schiavi, Vignali

CARRARA – Brusco stop interno e serie positiva fra le mura amiche interrotta per la Carrarese contro lo Spezia.

Partita accesa sin dai primi minuti, al 10’ gli ospiti creano la prima occasione del match con Francesco Pio Esposito che sfiora la rete con una girata di testa su un assist dalla destra di Elia. Al 20’ arriva il vantaggio ospite con Francesco Pio Esposito: il numero 9 è abile a sfruttare il cross del solito Elia dalla destra e incornare a rete il goal del vantaggio della squadra ospite.

Al 24’ la reazione degli apuani: da un cross di Cherubini nasce una potenziale occasione per Zanon che incorna la sfera senza però trovare la porta, il pallone, dunque, termina alto sopra la traversa della porta protetta da Chichizola. Al 47’, sullo scadere dei minuti di recupero arriva il raddoppio degli ospiti, ancora Francesco Pio Esposito abile nel finalizzare in rete un uno-due con il fratello Salvatore, infilando così il subentrato Chiorra e portando le aquile sul 0-2 momentaneo con un parziale molto severo per i padroni di casa. La prima frazione di gioco termina dopo lo svolgimento dei tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Sozza. Mischia le carte in avvio di ripresa mister Calabro: fuori Zuelli e Finotto, dentro Giovane e Cerri.

In avvio di ripresa arriva, però, il terzo gol dello Spezia: al 49’ Chichizola sfrutta lo sbilanciamento della squadra apuana e con un impeccabile rinvio trova Kouda, che prima bleffa Oliana con una finta, dopodiché con un fendente destro dal limite dell’area trova il goal dello 0-3. Al 54’, sugli sviluppi di una punizione battuta da Schiavi, Cerri sfiora la rete con un’incornata di testa, dove si rivela decisivo l’intervento di Chichizola in corner. Al 57’ arriva il quarto gol dello Spezia con Elia: il numero 7 bianconero, nelle vesti di finalizzatore, colpisce di testa un cross perfetto di Reca dalla sinistra.

Al 63’ fiammata azzurra con Schiavi, che prima riceve lo scarico di Belloni, poi prova la conclusione dai 25 metri sfiorando la rete per pochi centimetri. Pochi istanti dopo stessa trama di gioco, ma questa volta è Cherubini ad andare vicino alla rete con una conclusione che si spegne alta sopra la traversa. Al minuto 89, nuovamente pericolosa la Carrarese, ancora vicina al gol della bandiera con il colpo di testa di Zanon sull’assist di Belloni dalla sinistra, ma la conclusione è facile preda di Chichizola.

La Carrarese è attesa adesso dal match di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, in programma sabato 25 gennaio alle 15.