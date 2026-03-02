Carrarese, a Mantova un punto col brivido: ma torna a muoversi la classifica

Mantova – Carrarese 1-1

MANTOVA: Bardi, Dembelè, Meroni, Castellini, Radaelli (76’ Cella),Trimboli, Kouda, Goncalves, Bragantini (62’ Ruocco), Buso (76’ Zuccon), Mancuso (C) (62’ Mensah). A disposizione: Vukovic, Mensah, Wieser, Ruocco, Ligue, Marras, Caprini, Cella, Paoletti, Benaissa, Maggioni, Zuccon. Allenatore: Francesco Modesto

CARRARESE: Bleve, Imperiale (C), Calabrese,Illianes, Schiavi (47’ Finotto), Zanon, Hasa (84’ Parlanti), Zuelli, Rouhi (46’ Belloni), Rubino (60’ Melegoni), Abiuso (60’ Torregrossa). A disposizione: Garofani, Fiorillo, Belloni, Melegoni, Lorkipanidze, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Parlanti, Torregrossa. Allenatore: Antonio Calabro

RETI: 1’ Brigantini, 80’ Hasa

NOTE: Ammoniti Kouda, Meroni, Illanes, Hasa, Belloni, Mensah, Zanon. Al 93′ Ruocco ha colpito la traversa su calcio di rigore

MANTOVA – Un pari tutto sommato buono quello della Carrarese a Mantova, con tanto di brivido finale.

Dopo appena venti secondi si sblocca il match: un retro passaggio azzardato di Hasa, libera un’autostrada a Brigantini che prende il tempo a Imperiale, involandosi verso la porta e concludendo a rete, non lasciando scampo a Bleve. Subito 1-0 al Pata Stadium. Al 10’ prima grande occasione per la Carrarese, che prova subito a rientrare in partita con una punizione di Schiavi dal limite: l’argentino calcia potentemente sul palo del portiere, ma Bardi risponde presente. Passano solo pochi minuti, e al 12’, un cross di Zanon trova Hasa, che, libero all’altezza del dischetto del rigore, calcia di un soffio fuori al lato della porta protetta da Bardi. Al 19’ si riaffaccia pericolosamente in avanti il Mantova: un cross dalla destra di Radaelli pesca Buso dalla parte opposta del campo, che rientra e prova una conclusione a giro, che si spegne di poco sul fondo. Dopo una fase centrale senza particolare occasioni, con entrambe le difese ben schiarate, ecco che al 37’ ci riprova concretamente la Carrarese: Hasa recupera una palla importante sulla sua trequarti, ma la sua scelta di prende iniziativa per vie centrali, calciando dai venticinque metri non si rivela felice, difatti la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa. Al 45’ chiude il primo tempo in attacco la squadra di casa: prima con un tiro dal limite di Buso, che costringe Bleve a rifugiarsi in corner, e successivamente sugli sviluppi dello stesso corner, calciato da Bragantini, svetta Castellini che costringe nuovamente alla parata il portiere azzurro.

Mischia le carte in avvio di ripresa mister Calabro: fuori Rouhi, dentro Belloni. La fase iniziale del secondo tempo è caratterizzata dal grande nervosismo in campo tra le due squadre: prima scintille in mezzo al campo per un contatto tra Hasa e Bragantini a palla lontana, poi tensione anche tra le due panchine con l’arbitro che allontana dal campo il secondo allenatore della Carrarese. Al 58’ grande occasione per la squadra toscana con Zuelli: abile a sfruttare un filtrante di Zanon e calciare verso la porta, senza trovarla solo per pochi centimetri.

Forcing importante della Carrarese nella fase centrale di questa frazione di gioco: la squadra di Calabro tiene il dominio del gioco ma, complice la line bassa della difesa avversaria, fatica a trovare varchi sfruttabili per creare nitide occasioni da goal. Al 72’ sugli sviluppi di un corner, s’innesca un caotico flipper interno all’area di rigore, ma né Torregrossa, né Illanes riesco a toccare verso lo specchio. Al 76’ su una ripartenza, la squadra di Modesto si avvicina pericolosamente alla porta avversaria: ci prova Dembelé a concludere verso la rete con un potente tiro, prontamente intercettato da Bleve. Al 79’ pareggia i conti la Carrarese: dagli sviluppi di un cross di Zanon, è di Hasa il colpo di testa decisivo che non lascia scampo a Bardi.

Al 90’ momento chiave del match: l’arbitro viene richiamato al Var per un possibile tocco di mano di Torregrossa, che induce il direttore di gara Turrini a fischiare il penalty in favore dei padroni di casa. Dal dischetto di presenta Ruocco, che spiazza Bleve ma colpisce la traversa. Finisce qui

Dopo il 90′

Così l’allenatore Calabro a fine match: “Oggi ho ricevuto risposte positive sotto tanti punti di vista, in una partita fondamentale per il nostro percorso. Non aver avuto nemmeno il tempo di iniziare la partita e ritrovarsi già in svantaggio ci ha complicato notevolmente i piani di giornata, ma nonostante ciò, siamo stati capaci di riacciuffare la partita senza mai perdere la lucidità, dimostrando per l’ennesima volta di essere un grande gruppo e di avere un grande cuore. Ci portiamo a casa questo pareggio, tutto sommato giusto, e il gol ritrovato che ci mancava da troppe partite. Poi certamente, siamo stati fortunati nell’episodio del rigore. Comunque, tra le note positive ci tengo ad evidenziare la reazione della mia squadra, mentre tra quelle negative c’è sicuramente la leziosità dimostrata anche oggi sotto porta, questo non possiamo permettercelo. Del resto, dobbiamo essere consapevoli che il campionato di serie B non ti perdona tutti questi errori sotto porta, perciò dovremo continuare a lavorare duramente per crescere e migliorare sotto questo punto vista, poiché non possiamo permetterci di dover creare così tanto per smuovere il punteggio.”