Un punto che va stretto agli azzurri: Zuelli e Schiavi ci provano, Rubino sfiora il colpo

CARRARA – Un monologo tecnico che non trova il conforto del tabellino. Allo Stadio dei Marmi, la Carrarese è costretta ad accontentarsi di un pareggio a reti inviolate contro il Südtirol, al termine di novanta minuti che hanno visto la formazione di Antonio Calabro comandare le operazioni e sbattere, letteralmente, contro la sfortuna e l’organizzazione difensiva avversaria. Lo 0-0 finale è un verdetto che premia oltremodo il pragmatismo degli ospiti, capaci di erigere un fortino quasi impenetrabile.

La gara ha offerto due volti distinti solo nell’intensità, ma non nel copione tattico. Dopo un brivido iniziale al 5′ (occasione sciupata da Kofler per gli ospiti), la Carrarese ha preso in mano il centrocampo, trasformando la prima frazione in un esercizio balistico. Con l’area di rigore intasata dalla densità degli uomini di Castori, gli azzurri hanno cercato fortuna dalla distanza: Zuelli al 32′ e Schiavi al 41′ hanno chiamato Adamonis a interventi decisivi, certificando una supremazia territoriale netta ma sterile.

Il momento di massima pressione, che avrebbe legittimato il vantaggio toscano, si è concentrato in un minuto di fuoco a inizio ripresa. Tra il 53′ e il 54′, il “bunker” altoatesino ha vacillato: prima Adamonis ha salvato sotto la traversa un colpo di testa di Oliana, poi la malasorte si è accanita su Rubino, il cui sinistro in contropiede si è stampato sul palo a portiere battuto. Sulla ribattuta, ancora Zuelli si è visto negare la gioia del gol, chiudendo un segmento di gara stregato.

Nel finale, complice la stanchezza e i cambi, il Südtirol ha provato ad alleggerire la pressione, rendendosi pericoloso attorno al 74′ con una serie di conclusioni ribattute (tentativi di Davi, Casiraghi e Verdi), ma la Carrarese ha mantenuto l’ordine. Resta l’amaro in bocca per una prestazione di spessore, macchiata solo dall’imprecisione negli ultimi sedici metri e da quel legno che ha negato tre punti che sarebbero stati meritati.

Il tabellino

CARRARESE (3-5-2)

: Bleve; Imperiale, Oliana, Calabrese; Zanon, Zuelli (90′ Melegoni), Hasa (81′ Finotto), Schiavi, Belloni (81′ Rouhi); Rubino (70′ Distefano), Abiuso (90′ Torregrossa). All. Calabro.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Tait (89′ Brik), Frigerio (63′ Crnigoj), Casiraghi (89′ Bordon), Zedadka; Merkaj (67′ Verdi), Pecorino (63′ Odogwu). All. Castori.

NOTE: Ammoniti: Davi (S), Merkaj (S), Abiuso (C), Oliana (C).