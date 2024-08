Lavori allo stadio della Carrarese, confermato l’impegno del Comune da 1,5 milioni di euro

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Un impegno da un milione e mezzo di euro per lo stadio di Carrara dopo la promozione in serie B. La società propone una società mista pubblico – privata di iniziativa comunale per il futuro finanziamento delle opere necessarie.

La conferma dello stanziamento arriva dalla sindaca Serena Arrighi, alla vigilia del debutto ufficiale in una competizione ufficiale della Carrarese, impegnata in Coppa Italia sul ‘neutro’ di Chiavari

“Relativamente allo stadio, come già anticipato nell’ultimo consiglio comunale – dice la sindaca – è confermato l’impegno di un milione e mezzo di euro. Stiamo lavorando per rispettare i tempi previsti e per far sì che la Carrarese possa quanto prima disputare le gare casalinghe davanti al pubblico amico. Sono altresì aperta a considerare tutte le opzioni che possano garantire a Carrara di vedere la propria squadra giocare in uno stadio adeguato, anche con l’opzione che non tutti i costi debbano essere a carico del Comune. Ritengo pertanto la proposta della Carrarese un’idea da valutare con attenzione, che esamineremo assieme agli uffici per analizzarne la percorribilità pratica, tecnica e normativa”.

“La Carrarese Calcio 1908 – così aveva scritto la società – con questa e con la precedente amministrazione, è intervenuta con proprie, significative risorse per interventi strutturali sullo stadio di proprietà comunale al fine di consentire una maggiore partecipazione possibile del pubblico. Oggi, raggiunta la serie B, la società è impegnata, al meglio delle proprie risorse, alla costruzione di una squadra adeguata al calcio professionistico. Per questo motivo la società difficilmente potrà impegnare ulteriori risorse per gli interventi strutturali che sono richiesti per rendere adeguato lo stadio comunale alle competizioni della serie B e dei vari campionati giovanili.”

“Al riguardo non possiamo non segnalare che le numerose squadre giovanili non possono ancora utilizzare in via esclusiva gli impianti sportivi – spiega la società – Comunque siamo certi che la nostra preoccupazione di pervenire per tempo ad un assetto dello stadio in grado di restituire alla cittadinanza il piacere delle partite casalinghe e alla squadra il sostegno del suo pubblico, è la stessa preoccupazione dell’amministrazione comunale. Per questo motivo restiamo in attesa con fiducia di uno stadio pronto per la serie B, secondo i tempi indicati dall’amministrazione”.

“Tuttavia, la società potrà valutare di contribuire al finanziamento delle opere di competenza comunale – conclude la nota – anche al fine di fare dello stadio un punto di ritrovo e di riferimento per i cittadini, ma soltanto all’interno di una società mista pubblico-privata (pubblica per il 49%, privata per il 51%) di iniziativa comunale nel quale l’apporto finanziario privato derivi in larga parte da altri imprenditori privati”.