Addio a Pippo Baudo, il maestro della televisione italiana

Se ne va l’uomo che ha dato voce alla tv italiana: cultura, passione e capacità di innovare hanno reso Pippo Baudo un riferimento assoluto

Spettacolo
DAVIDE CARUSO
Pippo Baudo
Foto di: Keystone
Meno di 1 ' di lettura
Il mondo dello spettacolo piange Pippo Baudo

, scomparso oggi a 89 anni nella capitale. Con lui se ne va una delle figure più riconoscibili e amate della tv italiana, un conduttore capace di entrare per decenni nelle case e nel cuore di milioni di spettatori.

Una carriera senza paragoni

Baudo è stato protagonista assoluto della televisione italiana per oltre mezzo secolo. Ha condotto tredici edizioni del Festival di Sanremo e firmato programmi che hanno fatto storia come Canzonissima, Fantastico, Domenica In e Novecento. Non solo conduttore, ma anche scopritore di talenti, ha lanciato carriere e innovato con il suo stile inconfondibile.

Dietro il volto televisivo c’era un uomo di grande cultura. Laureato in giurisprudenza, Baudo possedeva una profonda conoscenza della musica e del teatro, che riversava in ogni sua conduzione. Eleganza, rigore e dedizione al lavoro lo hanno reso un modello per più generazioni di colleghi.

Il suo addio segna la fine di un’epoca della televisione italiana, che con lui perde uno dei suoi ultimi grandi maestri.

 

© Riproduzione riservata

