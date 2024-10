Liam Payne e la suite devastata: cosa hanno trovato i soccorsi

Getting your Trinity Audio player ready...

L’ex componente degli One Direction, Liam Payne, 31 anni, è stato trovato morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, secondo quanto riportato dai media argentini.

Secondo il quotidiano Clarin, riporta Adnkronos, “c’è stata una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria che allertava della presenza di ‘un uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol'”.

Payne, noto per essere stato parte della boy band britannica One Direction, sembra si trovasse a Buenos Aires per assistere al concerto di Niall Horan, ex compagno di band.

I soccorsi sono stati allertati e sono arrivati in hotel, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’artista. La scena all’interno della suite descritta dai media argentini, riporta Adnkronos, includeva anche altri segni di disordine: nella vasca da bagno sono stati trovati ulteriori resti di candele e fogli di alluminio, mentre il fondo della vasca era macchiato e presentava bruciature.

La polizia argentina ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte della morte. I media inglesi, riporta Adnkronos, riferiscono che, poco prima della morte, Payne aveva posato per una foto che la fidanzata Kate Cassidy ha postato su Snapchat.