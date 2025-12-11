Sanità, Pisa al vertice nazionale: è prima in Italia per la chirurgia della tiroide

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup) si conferma il punto di riferimento assoluto in Italia per la chirurgia del tumore alla tiroide. Con 1.694 interventi eseguiti, stacca decisamente il secondo centro in classifica nazionale.

A certificarlo è l’ultimo rapporto di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sul Programma nazionale esiti 2024. I dati disegnano un quadro di eccellenza che va oltre la singola specialità, premiando tre macro-aree: chirurgia oncologica, chirurgia generale e sistema nervoso.

I numeri sulla sicurezza delle cure sono impressionanti. Per il tumore al polmone, la mortalità a 30 giorni dall’intervento è appena dello 0,28%. Si tratta del dato più basso in Toscana, ben al di sotto della media italiana dello 0,85%. Risultati ottimi anche per il tumore al colon, dove il calo della mortalità ha fatto guadagnare posizioni all’azienda. Bene anche la senologia. Gli interventi per tumore alla mammella sono numerosi e di qualità: la necessità di un secondo intervento correttivo è rarissima (1,94%). Inoltre, cresce la percentuale di ricostruzioni immediate post-mastectomia, che tocca il 76,94%.

L’efficienza si misura anche nella chirurgia generale. Per l’asportazione della colecisti in laparoscopia, nel 91,85% dei casi i pazienti vengono dimessi in meno di tre giorni. Un dato in miglioramento rispetto all’anno precedente. Performance di rilievo anche per il sistema nervoso: la mortalità post-intervento è nettamente inferiore alla media nazionale sia per l’ictus ischemico che per i tumori cerebrali.

Il rapporto Agenas ha acceso i riflettori sulle tecniche mininvasive. Pisa si conferma all’avanguardia nell’uso del robot in sala operatoria. I numeri parlano chiaro: 375 prostatectomie radicali eseguite con il robot (su 377 totali). La tecnologia assiste i chirurghi anche in altri ambiti complessi: 218 interventi robotici per tumore al rene, 73 per il retto e 66 isterectomie oncologiche. Una scelta che garantisce precisione e recuperi più veloci per i pazienti.