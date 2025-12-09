12.9 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità d’eccellenza: il Lotti di Pontedera tra i 15 migliori ospedali d’Italia

Il presidio della Valdera entra nell'élite nazionale secondo Agenas. Sette aree cliniche al top per qualità delle cure. Unico nosocomio toscano in classifica

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Minacce di morte e violenza contro compagna incinta: attivato codice rosso
Minacce di morte e violenza contro compagna incinta: attivato codice rosso (Foto sito web Usl Toscana Nord Ovest)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – La sanità toscana ha una punta di diamante che brilla a livello nazionale. È l’Ospedale Lotti di Pontedera. Il presidio della Valdera è entrato ufficialmente nella ristretta cerchia delle migliori strutture italiane per qualità delle cure.

A certificarlo è il Piano Nazionale Esiti 2025 presentato da Agenas. I dati sono chiari. In tutta Italia, solo 15 strutture ospedaliere hanno raggiunto livelli giudicati alti’ o ‘molto alti’ in almeno 6 delle 8 aree cliniche monitorate.

Il Lotti ha fatto anche meglio della soglia minima. L’ospedale pisano ha ottenuto valutazioni d’eccellenza in ben 7 aree cliniche. Un risultato che lo proietta nell’élite, unico rappresentante della Toscana in questa speciale classifica di qualità.

Le valutazioni hanno preso in esame settori cruciali per la salute dei cittadini. Si va dal cardiocircolatorio al sistema nervoso, passando per l’area respiratoria e la chirurgia generale. Sotto la lente anche la chirurgia oncologica, il percorso gravidanza e parto, l’osteomuscolare e la nefrologia.

Il risultato di Pontedera spicca in un panorama dominato dal Nord. La Lombardia guida la classifica con 5 strutture premiate, seguita dal Veneto con 3 e dall’Emilia Romagna con 2. Al vertice assoluto, capaci di eccellere in tutte le 8 aree, ci sono solo l’Ospedale di Savigliano (Piemonte) e quello di Mestre (Veneto). Ma subito dietro, con 7 aree al top, c’è proprio il Lotti. Insieme alla struttura toscana, con lo stesso punteggio, figurano grandi nomi come il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’Humanitas di Milano e il Policlinico Federico II di Napoli.

Un riconoscimento che premia il lavoro di medici e operatori e conferma il Lotti come un punto di riferimento non solo regionale, ma nazionale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.9 ° C
14.8 °
12.3 °
78 %
1kmh
0 %
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1369)ultimora (1264)sport (59)demografica (33)attualità (26)cronaca (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati