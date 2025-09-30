Aggrediscono due militari intervenuti per una violenta lite di coppia: denunciati in sette

PISA – Si sono concluse con la denuncia di sette persone di origine tunisina le attività d’indagine condotte dal Nucleo operativo e radiomobile (Nor) – Sezione operativa del comando compagnia carabinieri di Pisa.

Sino stati denunciati con le accude di lesioni aggravate e rapina in concorso. L’episodio risale alla sera del 14 settembre scorso in via Notari a Pisa, quando i sette uomini tra i 21 e i 40 anni, senza fissa dimora, nullafacenti e già noti alle forze dell’ordine hanno aggredito due militari dell’esercito liberi dal servizio, che erano intervenuti per prestare aiuto ad una donna coinvolta in una violenta discussione con il proprio compagno.

Nello specifico, i sette, agendo in concorso, hanno aggredito i due militari con calci e pugni, riuscendo a derubarli di una collana in argento.