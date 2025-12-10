Airc avvia un progetto a Pisa per nuove strategie contro i tumori

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – L’iniziativa Airc (Fondazione per la ricerca sul cancro) finanzierà per cinque anni il gruppo di Bioinformatica della Scuola Normale Superiore per un progetto sul possibile potenziamento delle terapie antitumorali attraverso la comprensione dei meccanismi di funzionamento di G Protein-coupled receptors (Gpcrs), la più ampia classe di recettori della membrana cellulare, usati finora per numerosi farmaci già approvati ma in altri ambiti, come ad esempio quello neurologico e cardiovascolare.

Il progetto, finanziato con 875mila euro, è coordinato dal professore Francesco Raimondi. Il gruppo di Bioinformatica utilizzerà sistemi di intelligenza artificiale per analizzare migliaia di dati genomici e capire come i Gpcrs influenzano la crescita dei tumori e il rapporto tra le cellule tumorali e il loro microambiente.

Le attività si svolgeranno nei laboratori Bio@Sns e coinvolgeranno numerosi centri di ricerca in Italia e all’estero. Tra le collaborazioni principali figurano quelle con Silvio Gutkind dell’University of California San Diego e con Asuka Inoue delle Università di Kyoto e Tohoku, impegnati nello studio dei Gpcrs nel cancro. A queste si aggiunge il contributo dell’Ebri di Roma, guidato da Antonino Cattaneo, che sviluppa nanobodies utili a modulare specifici segnali cellulari.

Il progetto prevede inoltre lo studio di due tumori gastrointestinali: adenocarcinoma pancreatico duttale ed epatocarcinoma. Per il tumore pancreatico, la collaborazione con il gruppo di Gioacchino Natoli dell’Ieo di Milano permetterà di applicare tecniche avanzate di AI all’analisi dei dati genomici.

Per l’epatocarcinoma è stato costituito un gruppo di lavoro regionale che coinvolge la Azienda ospedaliera universitaria pisana, l’Università di Firenze e la Fondazione pisana per la scienza. Davide Ghinolfi metterà a disposizione campioni di tessuto epatico ottenuti da interventi di resezione o trapianto. Chiara Raggi realizzerà modelli in vitro per testare i farmaci, mentre Chiara Mazzanti si occuperà della caratterizzazione molecolare dei campioni.