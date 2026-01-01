Alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei carabinieri: raggiunto e denunciato

MONTOPOLI – Inseguimento di San Silvestro per i carabinieri di Pisa.
Nella notte di Capodanno i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Miniato hanno denunciato un 31enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.
L‘intervento è scattato intorno all’1,50 a Montopoli. Durante un normale servizio di controllo del territorio lungo la Tosco Romagnola, i militari hanno intercettato un’auto che risultava oggetto di furto, avvenuto il giorno prima a Ponsacco.
Nonostante l’alt intimato dalla pattuglia, il conducente ha ignorato i segnali dei militari accelerando bruscamente e imboccando la FiPiLi in direzione Pisa nel tentativo di dileguarsi. I carabinieri si sono posti all’inseguimento del mezzo, mantenendo una distanza di sicurezza per garantire l’incolumità degli altri utenti della strada e coordinandosi costantemente con la centrale operativa. Nel frattempo, una seconda pattuglia della stazione dei carabinieri di San Romano è stata inviata in supporto per chiudere ogni via di fuga.
La corsa del fuggitivo è terminata all’uscita di Ponsacco. Dopo aver lasciato la superstrada e aver tentato di addentrarsi nel centro abitato, l’uomo è stato definitivamente bloccato in via di Gello, nei pressi dell’incrocio con via dei Girasoli. Grazie a una manovra coordinata di accerchiamento eseguita dai due equipaggi in corrispondenza di una rotatoria, il veicolo è stato fermato senza che venissero causati danni a persone o cose.
Il veicolo è stato prontamente recuperato e restituito al legittimo proprietario, un cittadino di 64 anni residente a Ponsacco.