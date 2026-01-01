Alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei carabinieri: raggiunto e denunciato

MONTOPOLI – Inseguimento di San Silvestro per i carabinieri di Pisa.

Nella notte di Capodanno i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Miniato hanno denunciato un 31enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L‘intervento è scattato intorno all’1,50 a Montopoli. Durante un normale servizio di controllo del territorio lungo la Tosco Romagnola, i militari hanno intercettato un’auto che risultava oggetto di furto, avvenuto il giorno prima a Ponsacco.

Nonostante l’alt intimato dalla pattuglia, il conducente ha ignorato i segnali dei militari accelerando bruscamente e imboccando la FiPiLi in direzione Pisa nel tentativo di dileguarsi. I carabinieri si sono posti all’inseguimento del mezzo, mantenendo una distanza di sicurezza per garantire l’incolumità degli altri utenti della strada e coordinandosi costantemente con la centrale operativa. Nel frattempo, una seconda pattuglia della stazione dei carabinieri di San Romano è stata inviata in supporto per chiudere ogni via di fuga.

La corsa del fuggitivo è terminata all’uscita di Ponsacco. Dopo aver lasciato la superstrada e aver tentato di addentrarsi nel centro abitato, l’uomo è stato definitivamente bloccato in via di Gello, nei pressi dell’incrocio con via dei Girasoli. Grazie a una manovra coordinata di accerchiamento eseguita dai due equipaggi in corrispondenza di una rotatoria, il veicolo è stato fermato senza che venissero causati danni a persone o cose.

Il veicolo è stato prontamente recuperato e restituito al legittimo proprietario, un cittadino di 64 anni residente a Ponsacco.