Firenze
martedì 3 Marzo 2026
Auto in fiamme paura in via Gronchi a Pisa

Il conducente, con notevole prontezza di riflessi, si è messo in salvo prima dell'intervento dei vigili del fuoco

Auto in fiamme, paura in via Gronchi a Pisa (foto vigili del fuoco)
PISA – Mattinata movimentata a Pisa, dove il traffico di via Giovanni Gronchi è stato interrotto a causa di un incendio che ha distrutto un’autovettura in transito. L’allarme è scattato poco prima delle 10,45, quando la sala operativa dei vigili del duoco è stata allertata per un rogo che stava avvolgendo un mezzo lungo la carreggiata.

Il conducente, con notevole prontezza di riflessi, è stato il primo ad accorgersi che qualcosa non andava: avvertito un forte e pungente odore di bruciato provenire dal vano motore, ha avuto il tempo di accostare il veicolo al margine della corsia e di abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme prendessero il sopravvento. Una manovra fondamentale che ha evitato conseguenze ben più gravi, sia per l’uomo che per gli altri automobilisti in transito.

Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Pisa che ha provveduto a estinguere l’incendio, ormai generalizzato, e a mettere in sicurezza l’intera area dell’intervento per scongiurare rischi di esplosione o sversamenti di liquidi infiammabili sull’asfalto. Una densa colonna di fumo nero è rimasta visibile per diversi minuti da gran parte del quartiere, attirando l’attenzione di numerosi passanti.

Fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate. Una volta concluse le operazioni di spegnimento e bonifica, i tecnici del 115 hanno avviato i primi rilievi per stabilire l’esatta origine del rogo. 

