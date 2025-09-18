Blitz proPal all’università: solidarietà della Comunità Ebraica al professor Casella

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – La Comunità ebraica di Pisa ha espresso profonda solidarietà al professor Rino Casella, vittima del grave episodio all’università di Pisa.

“Si tratta di un fatto gravissimo: non è stato solo offeso il diritto alla sicurezza, ma la stessa libertà di insegnamento, la calma dell’ambiente universitario e il principio di rispetto reciproco che dovrebbe ispirare ogni contesto accademico – dice la comunità ebraica – Esprimiamo la nostra vicinanza al professor Casella, a cui rivolgiamo sincero sostegno umano e morale. Allo stesso tempo, chiediamo all’università di Pisa e alle autorità competenti di farsi carico della responsabilità di garantire che eventi del genere non si ripetano. Le aule universitarie non possono trasformarsi in luoghi di sopraffazione o aggressione”.

La comunità ebraica di Pisa ribadisce il suo impegno in favore della libertà di pensiero, del confronto pacifico, e contro ogni forma di violenza, antisemitismo, discriminazione e censura: “Difendere i diritti del popolo palestinese – come di qualunque altro popolo – è un diritto che non può in alcun modo giustificare la violenza fisica o la delegittimazione ideologica – conclude la nota – né la criminalizzazione di chi la pensa diversamente. In un momento in cui le tensioni internazionali generano riflessi problematici anche sul nostro territorio, è fondamentale tracciare con chiarezza un confine tra legittima protesta e violenza, tra passione civile e condotta inaccettabile”.

Nella serata di ieri (17 settembre) il Senato Accademico deplora quanto accaduto al Polo Piagge il 16 settembre, ripudiando ogni forma di violenza nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e, in attesa del completamento delle indagini, “esprime solidarietà al professor Rino Casella. Ricorda la necessità di mantenere al centro dell’attenzione quanto sta accadendo a Gaza“.