Carabinieri, Filippo Viola promosso al grado di colonnello

PISA – Un nuovo e significativo traguardo professionale segna la prestigiosa carriera del tenente colonnello Filippo Viola, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Pisa, che promosso al grado di colonnello, ieri (1 giugno) a Firenze, ha ricevuto le nuove insegne di grado dal generale di brigata Pierluigi Solazzo, comandante della legione carabinieri Toscana.

Originario di Lucca, l’ufficiale vanta un curriculum di assoluto rilievo, caratterizzato da una solida esperienza maturata sia sul territorio nazionale – dove ha affrontato con determinazione e competenza importanti dinamiche di sicurezza e contrasto alla criminalità – sia in delicati teatri operativi esteri, contesti nei quali si è sempre distinto per l’altissima professionalità, il senso del dovere e la capacità di ascolto e dialogo.

La promozione al grado di colonnello rappresenta il giusto e meritato riconoscimento per l’incessante impegno, la dedizione e l’attaccamento alle Istituzioni che hanno da sempre contraddistinto l’operato dell’Ufficiale.

Al di là dei meriti professionali, la figura del colonnello Viola si impone per le sue spiccate qualità umane. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo o di lavorare al suo fianco, ne riconosce l’innata capacità di ascolto, l’equilibrio nei momenti di massima pressione e uno stile di comando improntato all’empatia e alla valorizzazione dei propri collaboratori.

Un comandante che sa coniugare la fermezza richiesta dal ruolo a una profonda umanità e alla vicinanza ai bisogni del cittadino. Rientrato a Pisa da Firenze, il colonnello Viola, nella storica cornice della caserma Sandulli Mercuro ha trovato ad attenderlo il comandante provinciale, colonnello Ivan Boracchia e tutti gli ufficiali del comando provinciale di Pisa che hanno voluto congratularsi personalmente con lui per il prestigioso traguardo raggiunto. Il comandante provinciale ha sottolineato il valore profondo di questa promozione, ribadendo come essa – oltre a sancire la meritata soddisfazione personale per l’importante percorso professionale sinora compiuto – porti con sé responsabilità sempre crescenti e un rinnovato spirito di dedizione verso l’istituzione e il paese.