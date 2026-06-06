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Colpito da mandato di arresto europeo: rintracciato e arrestato a Buti

È un uomo di 59 anni di origine rumena: deve scontare una condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri a Buti (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

BUTI – Nella mattinata dello scorso 4 giugno, i carabinieri del nucleo investigativo di Pisa, supportati dai militari della stazione di Buti hanno rintracciato e arrestato un uomo di 59 anni, destinatario di un mandato d’arresto europeo (Mae) emesso dalle autorità della Romania.

Il provvedimento restrittivo è scaturito a seguito di una condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Le indagini della magistratura estera hanno accertato il coinvolgimento dell’uomo in un ingente flusso di droga orchestrato tra la Spagna e la Romania nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno 2025. L’operazione congiunta sul territorio, coordinata con tempestività dai reparti dell’Arma, ha permesso di localizzare il soggetto nel comune pisano dove risiedeva.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

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