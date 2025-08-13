35.8 C
mercoledì 13 Agosto 2025
Condannato per sequestro di persona trovato a San Miniato: in carcere

È finita lo scorso 7 agosto la fuga di un 63enne extracomunitario ricercato da mesi. Lo attendono 16 anni e cinque mesi di reclusione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
SAN MINIATO – È finita lo scorso 7 agosto la fuga di un 63enne extracomunitario ricercato da mesi. I carabinieri dell’aliquota operativa di San Miniato hanno eseguito un ordine di carcerazione, rintracciando e arrestando l’uomo nel pomeriggio.

Sul latitante pendeva una condanna definitiva a 16 anni e 5 mesi di reclusione per reati di particolare gravità: sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato sfruttamento della prostituzione in concorso.

Dopo le formalità di rito, il 63enne è stato trasferito al carcere di Pisa, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena residua.

