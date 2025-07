Controlli straordinari a Migliarino: sotto la lente gli edifici lungo la ferrovia

VECCHIANO – Controllo straordinario del territorio nella zona di Migliarino Pisano con impiego di personale Upgsp con unità cinofila della polizia ed equipaggi del Reparto di prevenzione crimine di Firenze, operatori della polizia ferroviaria e operatori della polizia municipale del Comune di Vecchiano.

Gli operatori della polizia ferroviaria hanno provveduto ad effettuare un accurato controllo dei fabbricati di proprietà di Rfi lungo la linea ferroviaria tra gli abitati di Migliarino e Torre del Lago, per verificare i manufatti e impedire che vengano utilizzati come luogo di spaccio o di dimora.

L’unità cinofila ha condotto gli operatori lungo la ferrovia, dove lato mare sono stati sorpresi tre soggetti extracomunitari che alla vista delle forze dell’ordine si sono dati velocemente alla fuga in direzione Migliarino; ne è scaturito un inseguimento a piedi che ha consentito di bloccare un soggetto straniero, trovato in possesso di sostanza stupefacente (verosimilmente cocaina e hashish). Il soggetto, regolare sul territorio nazionale, al termine degli atti di rito, è stato sanzionato amministrativamente ex articolo 75 del Dpr 309/1990 e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Si è proceduto così con i controlli appiedati all’interno dell’area boschiva, sia lato mare sia lato monte della ferrovia e si è potuta constatare la presenza di numerosi rifiuti e residui riconducibili con ogni probabilità ad una attività di spaccio.

Il dispositivo, impiegato nell’occasione, ha anche effettuato controlli a persone e veicoli che transitavano nella frazione di Migliarino.