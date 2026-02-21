16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Deve scontare tre anni per bancarotta fraudolenta: individuato e condotto in carcere

I fatti che hanno portato alla condanna risalgono all'agosto del 2012 e si sono consumati nel capoluogo fiorentino

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

MONTOPOLI – Conti in sospeso con la giustizia che tornano a bussare alla porta dopo quattordici anni. I carabinieri della stazione di San Romano hanno tratto in arresto un uomo di 62 anni, residente nel comune, colpito da un ordine di carcerazione definitivo emesso lo scorso 16 febbraio dalla procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze.

I fatti che hanno portato alla condanna risalgono all’agosto del 2012 e si sono consumati nel capoluogo fiorentino. Il 62enne è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, una ferita finanziaria che oggi, a distanza di oltre un decennio, si traduce in una sentenza passata in giudicato che non lascia più spazio a ricorsi o sospensioni.

In ottemperanza al provvedimento, l’uomo dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni di reclusione. I militari, dopo averlo rintracciato nella mattinata di giovedì (19 febbraio) e aver espletato le formalità di rito in caserma, lo hanno condotto al carcere di Pisa. 

© Riproduzione riservata

