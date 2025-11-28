Divieto di trasferta per tre mesi ai tifosi del Pisa: il Tar rigetta il ricorso e conferma il provvedimento

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Centro di coordinamento dei club dei tifosi del Pisa, confermando di fatto il divieto di trasferta di tre mesi imposto ai supporter nerazzurri. Il provvedimento era stato emanato dal Ministro dell’interno a seguito dei gravi scontri che si verificarono con gli ultrà del Verona lo scorso 18 ottobre.

La notizia è stata diffusa dai legali dei tifosi pisani – gli avvocati Lorenzo Nannipieri, Paolo Bartalena, Nicola Favati ed Enrico Bottone – all’indomani della decisione della giustizia amministrativa.

Nell’ordinanza di rigetto, i giudici del Tar hanno chiaramente sostenuto che, nel bilanciamento tra le istanze cautelari presentate e l’interesse generale, “deve prevalere la tutela dell’ordine pubblico”. La sentenza sottolinea inoltre che il decreto ministeriale è risultato “adeguatamente istruito sulla base degli elementi raccolti dal Viminale”, riconoscendone pertanto la piena legittimità.

Secondo il tribunale amministrativo, le motivazioni addotte dal ministero “emergono come sufficienti a confermare la necessità di mantenere il divieto di trasferta nel periodo previsto”, sancendo l’efficacia e la congruità della misura restrittiva.

Si apprende inoltre che nel procedimento avevano scelto di costituirsi anche il Comune di Pisa, insieme all’associazione dei consumatori Adiconsum e al Centro Sportivo Italiano, a testimonianza del vasto interesse e delle implicazioni pubbliche suscitate dal provvedimento di Daspo di gruppo.

Con il rigetto dell’istanza cautelare, il divieto di trasferta per i sostenitori del Pisa resta pienamente in vigore per il periodo stabilito di tre mesi.