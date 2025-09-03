29.4 C
Firenze
giovedì 4 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dramma a Volterra: muore schiacciato dalla ruspa sulla quale stava lavorando

La vittima è Fabio Crecchi, 58 anni, dipendente di un’azienda agricola della zona: il movimento improvviso del mezzo non gli ha dato scampo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Dramma a Volterra: muore schiacciato dalla ruspa sulla quale stava lavorando
Dramma a Volterra: muore schiacciato dalla ruspa sulla quale stava lavorando (foto generica non riferita all'evento descritto)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

VOLTERRA – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi (3 settembre) nelle campagne tra Lajatico e Volterra. A perdere la vita è stato Fabio Crecchi, 58 anni, dipendente di un’azienda agricola della zona.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 di oggi (3 settembre) l’uomo stava effettuando lavori di pulizia in un fosso quando la ruspa utilizzatasi sarebbe improvvisamente mossa all’indietro. Il mezzo lo ha travolto e schiacciato, senza lasciargli scampo.

I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, in coordinamento con l’autorità giudiziaria.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro, mentre la salma del lavoratore resta a disposizione della magistratura per i necessari approfondimenti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.4 ° C
30 °
27.7 °
44 %
2.7kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (12)Gaza (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati