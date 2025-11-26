Evade dagli arresti domiciliari, arrestato a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un uomo di 50 anni è stato arrestato per evasione nella serata di lunedì (24 novembre), dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari a Pisa. L’episodio è avvenuto durante un controllo del territorio effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile, impegnati nella verifica delle misure cautelari in corso.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 50enne si trovava all’esterno dell’abitazione in evidente violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare. La presenza dell’uomo fuori casa, priva di qualsiasi giustificazione, ha configurato gli estremi del reato di evasione previsto dalla normativa vigente.

Una volta bloccato, il 50enne è stato identificato e condotto presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito. La posizione dell’uomo è stata sottoposta alla valutazione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, magistrato di turno che coordina le indagini e segue le misure restrittive in ambito locale. Dopo le verifiche, il pubblico ministero ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il caso si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo svolte quotidianamente dai Carabinieri nella provincia di Pisa, dove particolare attenzione viene riservata ai soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale. La verifica puntuale del rispetto di tali misure è ritenuta un elemento essenziale per garantire la sicurezza del territorio e il corretto svolgimento delle procedure giudiziarie.

Nonostante la nuova violazione, l’uomo è stato nuovamente ricollocato presso la propria abitazione, dove dovrà continuare a rispettare le prescrizioni stabilite dal provvedimento originario. Resta aperta la valutazione dell’autorità giudiziaria sulla sua posizione processuale, alla luce della reiterazione della condotta.