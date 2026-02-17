15.5 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chirurgia toracica, il know-how pisano varca i confini: l’Aoup protagonista della formazione medica in Austria

Esperto del centro robotico locale diventa docente al Karl Landsteiner Institute. Lezioni su come fermare i sanguinamenti durante le operazioni complesse

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Chirurgia toracica, il know-how pisano varca i confini: l'Aoup protagonista della formazione medica in Austria (foto Aoup)
1 ' di lettura

PISA – Il know-how clinico e scientifico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup) varca i confini nazionali per approdare in una delle sedi più prestigiose della formazione medica europea. Gaetano Romano, chirurgo in forza all’Unità operativa di Chirurgia toracica diretta da Marco Lucchi, è stato selezionato quale docente nella prima edizione del corso internazionale organizzato dal Karl Landsteiner Institute di Vienna.

L’evento formativo, intitolato “Practical Management of Bleeding Emergencies”, si è focalizzato su una delle criticità più delicate della chirurgia mininvasiva: la gestione dei sanguinamenti intraoperatori improvvisi. La partecipazione del professionista pisano testimonia il ruolo di capofila che il Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup ha consolidato negli anni a livello continentale nell’ambito del tutoraggio e della didattica avanzata.

Il corso si è distinto per l’elevato standard tecnologico: le sessioni si sono svolte all’interno di due sale operatorie equipaggiate con sistemi robotici Da Vinci a doppia consolle. Attraverso l’utilizzo di modelli fisici e animali ad alta fedeltà, il dottor Romano ha guidato i discenti in percorsi di formazione teorica e pratica. Al training hanno preso parte chirurghi provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Ucraina, Polonia, Portogallo e Italia. I partecipanti sono stati sottoposti a simulazioni di scenari ad alto stress, mirate all’acquisizione di competenze rapide ed efficaci per la risoluzione di complicanze emorragiche. Elemento innovativo del programma è stata l’integrazione di un supporto psicologico, affidato allo specialista Tim Graf-Kolvenbach, per addestrare i medici alla gestione della tensione e della pressione emotiva in sala operatoria.

Oltre a Gaetano Romano, il corpo docente era composto da figure di rilievo internazionale operanti a Vienna e Milano: Tibor Krajc (presidente del corso), Stefan Watzka (direttore Chirurgia toracica Klinik Floridsdorf), Luca Bertolaccini (IEO Milano), l’anestesista Oliver Ashur e il cardiochirurgo Bernhard Winkler.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.5 ° C
16.9 °
14.8 °
36 %
1.5kmh
0 %
Mar
15 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
15 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1434)ultimora (1256)sport (72)Eurofocus (57)demografica (49)vigili del fuoco (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati