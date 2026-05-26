Il piccolo Buddy e il grande traguardo: primo pacemaker su un cane di piccola taglia

PISA – Un intervento delicato e altamente specializzato ha segnato un nuovo traguardo per la medicina veterinaria. All’Università di Pisa è stato eseguito il primo pacemaker su un cane di piccola taglia, una procedura che ha permesso di salvare Buddy, un barboncino di appena quattro chili arrivato dalla provincia di Grosseto.

Il piccolo cane soffriva di frequenti episodi di svenimento che compromettevano la sua qualità di vita. Le condizioni cliniche hanno reso necessario un intervento urgente all’Ospedale Didattico Veterinario Mario Modenato dell’Ateneo pisano.

L’operazione ha previsto il posizionamento dell’elettrodo del dispositivo all’interno del cuore destro, mentre la batteria è stata collocata in una tasca sottocutanea nella zona del collo.

L’intervento ha richiesto un’elevata precisione tecnica, soprattutto considerando le dimensioni ridotte dell’animale e la complessità della procedura.

A guidare l’operazione sono stati i cardiologi Tommaso Vezzosi e Giovanni Grosso, affiancati da un’équipe multidisciplinare composta da specialisti in chirurgia e anestesia veterinaria.

“Si è trattato di un intervento particolarmente complesso sia per le condizioni cliniche del paziente sia per la sua piccolissima taglia – spiega Tommaso Vezzosi – Per dimensioni e caratteristiche tecniche, questa procedura si avvicina molto alla cardiologia pediatrica”.

Dopo appena un giorno di ricovero, Buddy è stato dimesso con terapia e medicazioni e potrà riprendere gradualmente le normali attività quotidiane.

Il primo pacemaker su un cane di piccola taglia rappresenta un risultato significativo anche dal punto di vista scientifico. In Italia esistono infatti pochi centri universitari in grado di eseguire questo tipo di procedure e, in Toscana, quello dell’Università di Pisa è l’unico polo universitario specializzato in questi interventi.