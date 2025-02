In manette dopo le molestie sessuali sul treno a una giovane di 23 anni

PISA – Molestata su un treno regionale, interviene la Polfer e arresta un uomo di 43 anni.

Momenti di paura per una giovane studentessa di 23 anni alla stazione di Pisa San Rossore, dove la ragazza era salita su un convoglio diretto verso la stazione centrale. Dopo essersi seduta in una delle ultime carrozze, è stata avvicinata da un uomo di 43 anni, di origini marocchine, che si è sistemato nel sedile dietro di lei.

Approfittando dello spazio tra la parete del treno e i sedili, l’uomo ha compiuto atti molesti nei confronti della giovane, palpeggiandola. Immobilizzata dallo shock, la ragazza è rimasta impietrita per alcuni istanti, ma è riuscita a mantenere la lucidità e a scendere alla successiva fermata di Pisa Centrale dove ha contattato una pattuglia della Polizia Ferroviaria. Visibilmente scossa, la studentessa ha raccontato agli agenti quanto accaduto, fornendo una descrizione dettagliata del suo aggressore. La Polfer ha avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciare l’uomo poco dopo. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’uomo è stato accompagnato negli uffici di Polizia per l’identificazione e successivamente trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.