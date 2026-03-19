Scontro frontale a Pomarance, feriti i conducenti

POMARANCE – Uno scontro frontale ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, con un ferito trasportato in ospedale a bordo dell’elisoccorso Pegaso.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 11,30 sulla strada comunale di Cerreto-Canova, nel Comune di Pomarance, in provincia di Pisa. Due i veicoli coinvolti: un’autovettura e un camioncino adibito al trasporto di materiale edile, che si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Entrambi i conducenti hanno riportato ferite a seguito dell’impatto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, intervenuta tempestivamente sul posto, ha operato in sinergia con il personale sanitario del 118 per estrarre uno dei due feriti dall’abitacolo, rimasto intrappolato tra le lamiere dopo la violenza dell’urto.

Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale con l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, disposto data la gravità della situazione. Le condizioni dell’altro conducente non sono state rese note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le squadre della Misericordia di Pomarance e della Misericordia di Castelnuovo Val di Cecina, oltre ai carabinieri della stazione di Larderello, ai quali spetterà la ricostruzione della dinamica e i rilievi di competenza.