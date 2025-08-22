25.8 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inseguimento da film dopo un controllo dei carabinieri: arrestati in due

L'auto è stata bloccata in un'area di cantiere e nel tentativo di fuggire il conducente ha speronato due gazzelle

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Inseguimento da film dopo un controllo dei carabinieri: arrestati in due
Inseguimento da film dopo un controllo dei carabinieri: arrestati in due (foto carabinieri)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Inseguimento da film dopo un controllo dei carabinieri: arrestati in due. 

Nella notte dello scorso Ferragosto i carabinieri della sezione radiomobile di Pisa hanno arrestato due uomini di 31 e 41 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di beni dello Stato e lesioni personali.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino, quando una pattuglia in viale del Tirreno ha notato un’auto che viaggiava a fari spenti. Al tentativo dei militari di fermare il veicolo per un controllo, il conducente ha accelerato bruscamente, dando il via a un rocambolesco inseguimento.

La fuga, che ha messo in serio pericolo pedoni e automobilisti, ha portato l’auto prima sulla superstrada FiPiLi in direzione Firenze, poi su strade secondarie, con manovre spericolate per seminare le forze dell’ordine.

Grazie alla collaborazione della centrale operativa e di un’altra pattuglia della sezione radiomobile di Livorno, l’auto è stata finalmente bloccata in un’area di cantiere a Stagno nord. Nel tentativo disperato di fuggire, l’auto ha speronato le due gazzelle dei carabinieri, causando danni significativi.

Una volta bloccati, i due occupanti hanno tentato la fuga a piedi, opponendo una violenta resistenza verso i militari, che per fermarli sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino, riuscendo a immobilizzare i due fuggitivi.

Oltre alle accuse che hanno portato all’arresto, il 31enne, conducente del veicolo è stato anche denunciato per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale uso di stupefacenti.

L’auto, risultata sprovvista di assicurazione, è stata sequestrata.

All’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa, che ha convalidato l’arresto dei due indagati, è stata disposta per il 31enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per il 41enne non è stata applicata nessuna misura restrittiva.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
25.8 ° C
25.9 °
23.2 °
68 %
0.9kmh
15 %
Ven
25 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
30 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (17)incendio (14)carabinieri (13)incidente (11)Gaza (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati