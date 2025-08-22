PISA – Inseguimento da film dopo un controllo dei carabinieri: arrestati in due.

Nella notte dello scorso Ferragosto i carabinieri della sezione radiomobile di Pisa hanno arrestato due uomini di 31 e 41 anni, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di beni dello Stato e lesioni personali.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino, quando una pattuglia in viale del Tirreno ha notato un’auto che viaggiava a fari spenti. Al tentativo dei militari di fermare il veicolo per un controllo, il conducente ha accelerato bruscamente, dando il via a un rocambolesco inseguimento.

La fuga, che ha messo in serio pericolo pedoni e automobilisti, ha portato l’auto prima sulla superstrada FiPiLi in direzione Firenze, poi su strade secondarie, con manovre spericolate per seminare le forze dell’ordine.

Grazie alla collaborazione della centrale operativa e di un’altra pattuglia della sezione radiomobile di Livorno, l’auto è stata finalmente bloccata in un’area di cantiere a Stagno nord. Nel tentativo disperato di fuggire, l’auto ha speronato le due gazzelle dei carabinieri, causando danni significativi.

Una volta bloccati, i due occupanti hanno tentato la fuga a piedi, opponendo una violenta resistenza verso i militari, che per fermarli sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino, riuscendo a immobilizzare i due fuggitivi.

Oltre alle accuse che hanno portato all’arresto, il 31enne, conducente del veicolo è stato anche denunciato per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale uso di stupefacenti.