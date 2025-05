Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Maltrattamenti all’assistita lasciata senza cibo e igiene personale: denunciato un badante, che avrebbe anche sottratto oltre 350mila euro alla donna.

La Squadra Mobile della Questura di Pisa, negli scorsi giorni, ha notificato ad un soggetto di 44 anni un provvedimento emesso dal tribunale distrettuale del riesame di Firenze che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa frequentati.

Dopo lunghe ed articolate indagini coordinate dalla procura di Pisa, nate dalle segnalazioni dei vicini di casa e di alcuni conoscenti della anziana donna, gli investigatori della sezione specializzata sulla violenza di genere della Squadra Mobile sono riusciti a ricostruire quasi sette anni di maltrattamenti subiti dalla donna, resa invalida dalla età e assolutamente non autosufficiente.

In particolare, l’uomo, già noto dalle forze dell’ordine, aveva prima carpito la fiducia della donna facendosi assumere come badante, per poi abbandonarla a sé stessa, lasciandola versare in uno stato di scarsa igiene e non somministrando alla stessa i pasti e, addirittura, minacciandola di passare alle vie di fatto qualora lo avesse licenziato.

L’uomo è inoltre accusato di aver sottratto indebitamente all’anziana donna somme di denaro per un ammontare superiore alle 350mila euro, prelevando contanti dalla carta bancomat della persona offesa e riscuotendo assegni a firma della stessa.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, gli operatori della squadra mobile della Questura di Pisa hanno inoltre eseguito perquisizioni personali e domiciliari al fine di ricercare carte di credito e/o carte bancomat intestate alla persona offesa o altri assegni dalla stessa firmati ancora in possesso dell’indagato.