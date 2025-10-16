Minacce di morte via web all’europarlamentare Ceccardi: “A farci fuori ci metto un secondo”

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Ancora minacce ad esponenti politici via web.

L’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi è stata vittima di una grave minaccia di morte ricevuta tramite social media. Il messaggio intimidatorio recita testualmente: Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo e “si inserisce – spiegano dallo staff della parlamentare – in un contesto di crescenti attacchi rivolti all’eurodeputata a causa del suo impegno contro l’estremismo islamico e qualsiasi forma di radicalizzazione violenta”.

“Questa ennesima minaccia criminale non mi spaventa – la reazione di Ceccardi -. Chi pensa di mettermi a tacere con l’intimidazione o la violenza si sbaglia di grosso. Non mi farò intimidire da chi utilizza l’odio per imporre la propria visione oscurantista”. Ceccardi ha già affidato ai legali il compito di denunciare l’autore di queste affermazioni alle autorità competenti.

“Il mio impegno in Italia e in Europa contro l’estremismo sui social e nelle piazze e contro ogni forma di illegalità andrà avanti con sempre maggior determinazione – aggiunge l’eurodeputata -. La mia battaglia è per la sicurezza, per la libertà e per i valori occidentali che questi estremisti islamici vorrebbero cancellare. Non cederò al ricatto della paura. Vado avanti a testa alta.”