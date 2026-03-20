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Minacciano i vigilantes con una siringa da insulina dopo il furto: arrestati in due

Intervento dei carabinieri in un noto supermercato di Calcinaia: nel bottino c'erano utensili da lavoro. Dovranno rispondere di rapina impopria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri di Calcinaia (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

CALCINAIA – Nella tarda mattina di ieri (19 marzo), i carabinieri della stazione di Calcinaia, hanno arrestato due uomini stranieri, rispettivamente di 47 e 42 anni, per rapina impropria in concorso.

L’intervento è scattato intorno alle 12 quando una segnalazione al 112 ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri in un noto supermercato situato nel comune di Calcinaia.

I due soggetti si erano introdotti nell’esercizio prelevando diversi utensili da lavoro, occultandoli all’interno di uno zaino nel tentativo di superare le casse senza pagare. Una volta scoperti dal personale addetto alla vigilanza e alle vendite, i malviventi, nel disperato tentativo di assicurarsi la fuga e mantenere il possesso della merce, hanno estratto una siringa da insulina, utilizzandola come arma impropria per minacciare i dipendenti. Il tempestivo arrivo della pattuglia dei carabinieri ha permesso di bloccare i due uomini prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

L’intera refurtiva, del valore commerciale di circa 242 euro, è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati accompagnati al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

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